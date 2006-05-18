Под флагами БАМАП

В Минске представлены новинки грузового транспорта. Экспозиция, представленная Белорусской ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (БАМАП), собрала ведущих производителей Беларуси и Европы.

Участники обсудили возможности обновления подвижного автомобильного состава республики, переход на стандарты <Евро-4> и <Евро-5>, которые вступают в силу с октября этого года, а также создание более удобных транзитных условий и таможенных процедур.



Первыми экспонатами стали автомобили и прицепная техника. В этом году в выставке приняло участие рекордное число фирм - 68 из 9 стран ближнего и дальнего зарубежья. Новые конструкции двигателей и автомашины, отвечающие требованиям <Евро-5>, представили ведущие брэнды Европы. Новую гамму своих грузовых средств показал Минский автомобильный завод.

Выступая на торжественном открытии форума, представители Белорусской ассоциации международных перевозчиков, подвели итоги работы: выручка от грузоперевозок в прошлом году превысила 850 млрд. рублей. Минский автомобильный завод уже в этом году выпустит опытную партию семейства грузовых автомобилей, отвечающих требованиям <Евро-4>.

За последние годы число международных грузоперевозок по республике сократилось. Почти вдвое уменьшился парк грузового транспорта. Потери бюджета уже превысили 120 млрд.рублей. Причина - в сложности получения перевозчиками кредитов на покупку техники и обновления подвижного состава. Каждое второе грузовое авто в республике - старше 7 лет. В рамках экспозиции <БАМАП-2006> обсуждались варианты решения и этой проблемы.

Вопросы создания единого таможенного союза в рамках евразийского экономического сообщества будут рассматриваться завтра в Минске. По итогам встречи государств-участников сообщества предполагается подписать соглашения о едином товарном знаке государств-членов ЕврАзЭС и вопросах пересечения перевозчиками границ государств-участников сообщества.