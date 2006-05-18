Прямой эфир

Под флагами БАМАП

18 мая 2006 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минске представлены новинки грузового транспорта. Экспозиция, представленная Белорусской ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (БАМАП), собрала ведущих производителей Беларуси и Европы.

Участники обсудили возможности обновления подвижного автомобильного  состава республики, переход на стандарты <Евро-4> и <Евро-5>, которые вступают в силу с октября этого года, а также   создание более удобных транзитных условий и таможенных процедур.


Первыми экспонатами стали автомобили и прицепная техника.  В этом году в выставке приняло участие рекордное число фирм - 68 из 9 стран ближнего и дальнего зарубежья. Новые конструкции двигателей и автомашины, отвечающие требованиям <Евро-5>, представили ведущие брэнды Европы. Новую гамму своих грузовых средств показал Минский автомобильный завод.

Выступая на торжественном открытии форума, представители Белорусской ассоциации международных перевозчиков, подвели итоги  работы:  выручка от грузоперевозок в прошлом году превысила 850 млрд. рублей. Минский автомобильный завод уже в этом году выпустит опытную партию  семейства  грузовых  автомобилей, отвечающих требованиям <Евро-4>.

За последние годы число международных  грузоперевозок  по республике   сократилось. Почти вдвое уменьшился  парк грузового  транспорта. Потери бюджета уже превысили 120 млрд.рублей. Причина -  в сложности получения перевозчиками  кредитов на покупку техники и обновления подвижного состава. Каждое второе грузовое авто в республике - старше 7 лет. В рамках экспозиции <БАМАП-2006> обсуждались варианты решения  и этой проблемы.

Вопросы создания единого  таможенного союза в рамках евразийского экономического сообщества будут рассматриваться завтра в Минске. По итогам встречи государств-участников сообщества  предполагается подписать  соглашения о едином товарном знаке государств-членов  ЕврАзЭС и вопросах пересечения перевозчиками границ государств-участников сообщества.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
18 мая 2006 11:47

По пути формирования объединенной транспортной системы Союза

18 мая 2006 07:49

Рекламный бизнес попал в поле зрения законодателей

18 мая 2006 07:49

В центре внимания глав правительств ЕврАзЭС - таможенные тарифы