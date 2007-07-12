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Под Брестом построят завод по переработке бытовых отходов

12 июля 2007 17:06
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Пилотный проект представили Президенту.

Этот вопрос имеет исключительно важное значение, как с точки зрения экологии, так и энергетики. Бытовые отходы могут успешно использоваться для изготовления вторичного сырья, выработки электроэнергии и тепловой энергии. Подобная практика существует во многих странах.

Александр Лукашенко подчеркнул: главные требования при разработке и воплощении проекта - это экономические показатели, стоимость и надежность оборудования, эффективная и рентабельная работа такого предприятия. Президент поручил предпринять меры для удешевления стоимости строительства объекта. Как ожидается, подобные предприятия со временем появятся во всех областных центрах и в столице.

# Экономика

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