Почти половина населения Беларуси готова участвовать в финансировании строительства АЭС

Такие данные получены в ходе проведенного в республике соцопроса на тему "Изучение общественного мнения по проблеме ядерной энергетики".

По результатам опроса, 6% респондентов ответили, что вкладывали бы средства в долгосрочные депозиты, чуть более 25% – в приобретение акций АЭС, 11% – в облигации внутреннего займа. Всего 49% населения готовы в той или иной мере участвовать в финансировании атомного проекта.

Изучая общественное мнение, социологи не ограничились просто опросом на тему белорусской АЭС. Было выдвинуто предложение сделать эту стройкой народной. А точнее предложить населению вкладывать деньги и получать с этого прибыль. Как оказалось, половина опрошенных готовы финансировать это строительство. Число сторонников развития в Беларуси ядерной энергетики за последние годы увеличилось почти вдвое. Как ни удивительно, но лучше всего к строительству АЭС относятся в могилевской и гомельских областях. То есть регионах, где скорее всего будет стоять станция.

Положительная динамика это результат информирования населения по ядерной тематике, считают специалисты. Узнавая больше об АЭС, люди перестают бояться этой темы и делают выводы, исходя из объективной информации. А она говорит о том, что во всем мире сегодня мирный атом всего сильнее упрочняет позиции. В Дирекции строительства отечественной АЭС информационную работу будут увеличивать. Появятся брошюры и видеофильмы по вопросам мирного атома. Разработаны меры для полноценного освещения ядерной проблематики.

На месте строительства АЭС сначала появится Дирекция строительства, одновременно с ней будет функционировать информационных стенд, где любой желающий сможет ознакомиться принципами работы и обслуживания атомной электростанции. В дальнейшем это стенд перерастет в глобальный информационный центр, где можно будет узнать исчерпывающую информацию о работе станции.