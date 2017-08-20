Почти 90% посевов убрали в Беларуси: в стране уже 4 региона-миллионника

Новости Беларуси. Практически 90% посевов убрано – жатва вышла на финишную прямую. Вес национального каравая уже превышает отметку в 6,5 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, нынешний урожай зерна на 200 тонн больше прошлогоднего. В стране уже 4 региона-миллионника. К лидерам жатвы 19 августа добавилась Могилевская область. Аграрии Гомельской области также приближаются к заветному рубежу.

Больше всего работы еще пока в Витебской области. Впрочем, даже здесь справляются неплохо: уже собрали свыше 600 тысяч тонн зерна при урожайности 32 центнера с гектара. В целом, по стране этот показатель превышает 35 центнеров с гектара.