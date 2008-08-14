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Почти 90 белорусских комбайнов будут вести уборку хлеба на полях Казахстана

14 августа 2008 07:52
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Она в эти дни разворачивается в центральных и северных районах страны. Результаты этой жатвы во многом важны и для наших производителей, чьи машины будут держать своеобразный экзамен. Ведь по итогам уборки будет принято решение о поставках техники в будущем году. Учитывая, что местные механизаторы пока не имеют опыта работы на комбайнах "Гомсельмаша", объединение командировало в Казахстан группу своих работников из опытных инженеров, наладчиков и водителей-испытателей.
# Экономика

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