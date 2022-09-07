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Почти 5 тысяч белорусов напрямую инвестируют в российский фондовый рынок

07 сентября 2022 15:22
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По данным российского Центробанка, белорусы на первом месте среди иностранных держателей ценных бумаг на российском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 5 тысяч белорусов напрямую инвестируют в российский фондовый рынок-1

В российский фондовый рынок напрямую инвестируют почти пять тысяч белорусов. Большинство счетов принадлежат физлицам, на них аккумулируются порядка 2,6 миллиарда российских рублей. На счета юрлиц приходится больший объем активов – без малого 6 миллиардов российских рублей. Кроме Беларуси, в топ стран-лидеров по числу клиентов российских брокеров попали Казахстан, Узбекистан, Украина.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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