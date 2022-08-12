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Почти 4,5 млн тонн зерна уже собрали белорусские аграрии

12 августа 2022 07:06
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Новости Беларуси. Чтобы завершить уборочную в максимально сжатые сроки, аграрии Беларуси не сбавляют темпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общереспубликанский каравай тяжелеет с каждым днем. Намолот по стране приближается к 4,5 миллионам тонн.

Почти 4,5 млн тонн зерна уже собрали белорусские аграрии-1

Экватор кампании пройден. Обработано более 50 % посевных площадей. В ряде хозяйств уже завершили массовую жатву. Однако технику не консервируют – комбайнеры отправляются на помощь в районы, где еще много предстоит сделать. В Беларуси уже два региона с намолотом в миллион тонн – Брестский и Минский. Впрочем, к заветной цифре стремятся все области. Урожайность в 2022 году значительно выше, чем в 2021-м. При этом самые богатые поля в Гродненской области – более 53 центнеров с гектара.

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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