Почти 4,5 млн тонн зерна уже собрали белорусские аграрии

Экватор кампании пройден. Обработано более 50 % посевных площадей. В ряде хозяйств уже завершили массовую жатву. Однако технику не консервируют – комбайнеры отправляются на помощь в районы, где еще много предстоит сделать. В Беларуси уже два региона с намолотом в миллион тонн – Брестский и Минский. Впрочем, к заветной цифре стремятся все области. Урожайность в 2022 году значительно выше, чем в 2021-м. При этом самые богатые поля в Гродненской области – более 53 центнеров с гектара.