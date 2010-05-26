Почему во многих регионах весь груз экономических показателей ложится на градообразующие предприятия?

Об этом на неделе говорил президент Беларуси на совещании с активом Минской области. Но такой вопрос актуален не только для столичного региона.

Николай Патрончик в Круглянском районе Могилёвской области личность более чем известная. Ведь это его предприятие — передовое, не только по меркам района. Хоть строительная отрасль страны сейчас на подъеме, передвижную механизированную колонну районного масштаба, которая имела бы миллиардные годовые прибыли, надо еще поискать.

Локомотив местной экономики — «передвижная механизированная колонна специального назначения». Так в области окрестили Круглянскую строительную организацию за быстрое и качественное выполнение работ. Сегодня в ПМК трудятся почти 2 тысячи человек. Средняя зарплата приличная, да и условия труда неплохие. Зная об этом, в организацию пришли не только строители из соседних Шкловского, Белыничского районов Могилёвщины, но и Толочинского района Витебской области.

Николай Патрончик, руководитель предприятия:

Трудиться приходится много, шестидневная рабочая неделя. Много трудимся, много получаем и много делаем.

Сейчас предприятие по праву считается градообразующим. Более 85% поступлений в местный бюджет приходится именно на него.

Елена Пугач:

Знаете, мы довольно быстро квартиру получили. Меньше года в очереди стояла.

Последнее творение предприятия, настоящая гордость городского посёлка — развлекательный центр «Строитель». Комплекс сделали из старого спортзала.

Дмитрий Кудревич, спортивный инструктор:

Раньше молодёжи некуда было сходить. Сейчас появился этот замечательный комплекс: тренажёрный зал, спортивный зал. И волейбол, и баскетбол, и теннис.

Михаил Михадёнок тоже рад бы помочь родному Круглому и деньгами, и жильём. Но недавно став директором предприятия «Водстрой», новоиспечённый директор получил в наследство не только полную разруху, но и многомиллионные долги.

Михаил Миходёнок, директор ОАО «ПМК-92 Водстрой»:

Работали с колёс: то там 100 литров одолжат, у тех 200 одолжат. Объёмы маленькие были, их это устраивало. А потом отдавали то деньгами, то работой.

Ещё несколько лет назад «Водстрой» лежал буквально на лопатках. Со сменой руководства стратегия ПМК в корне изменилась. В два раза увеличилось количество рабочих мест, обновился автопарк, наладили работу с заказчиками, предприятие стало рентабельным. Как теперь здесь говорят, нужно держать Круглянскую марку.