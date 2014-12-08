Почему в российской глубинке отказываются покупать местные продукты, а ждут белорусские товары?

Новости Россия. В приграничной российской глубинке белорусские продукты всегда в почете. Многие россияне уже давно распробовали наши сыры, масло. Альтернатива белорусским товарам, которую предлагают взамен, не радует россиян.

Магазины с надписями «Продукты из Беларуси» пользуются особой популярностью у россиян. Правда, сейчас ассортимент здесь достаточно скуден. Потому многие, особенно в приграничных с Беларусью городах, ищут наши продукты в других местах.

Например, здесь – на задворках рынка в городе Невель Псковской области. Ранним утром здесь скапливается огромное количество бизнесменов-нелегалов. Всевозможные продукты покупателям они предлагают прямо с импровизированных прилавков на колесах.

Продавец:

Я россиянин и привожу белорусские продукты. Из Беларуси возим, потому что качественней товар. Условия хранения? Условия такие вот, а что сделаешь? Деньги всем нужны.

Покупательница:

Я даже вообще в магазинах колбасы не покупаю. Все время у них. Почему? Во-первых, я живу рядом. Во-вторых, у них все свежее.

А вот товары в ларек Валта попадают абсолютно легально. Предприниматель (латыш по национальности) в России белорусскими товарами торгует 5 лет. Правда, в последнее время, признается, брэнд «Купляйце беларусскае» сильно «зажали». Сегодня ассортимент совсем не богатый.

Валт Литотнис, предприниматель (Россия):

То, что базы закупили, раньше, это же не один день закупается. То, что новые партии придут, возможно, там будет и меньше. Выбор будет меньше. То есть продаем остатки. То, что на базах еще есть. Мы хотим, чтобы людям была возможность покупать то, что им нравится.

Но выбор в невельских, даже самых крупных магазинах, невелик. Здесь мы увидели полупустые прилавки с той же «молочкой». При этом треть всего ассортимента – белорусское. С нашей колбасой дела еще хуже. Их здесь днем с огнем не сыщешь. Зато есть своя, российская.

Продавец:

5 ноября пришла, по ценникам. Какой у нее срок годности? 15 суток. То есть получается, что колбаса просрочена.

Вот и выбирают люди, что остается. При том, что готовы голосовать за белорусское собственным кошельком.

Кстати, о том, что наша продукция сейчас в «черном» списке, многие жители Невеля не знают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему так происходит – каждый высказывает свое мнение.

Жители Невеля:

Белорусская продукция, допустим, мне нравится. Даже очень. И сметана хорошая, и колбасы хорошие. Почему запрещают? Это, наверное, к Правительству надо вопрос задавать.

Запретительные меры вообще никогда нигде не действовали. Это глупости всего лишь.

А думаю, что неправильно. Потому что хвалят продукцию белорусскую.

Потому россияне искренне надеются, что с прилавков их магазинов не исчезнет продукция под брендом «Сделано в Беларуси».