Почему в магазинах нельзя найти молодую белорусскую картошку?

Почему наши аграрии не выращивают ранний картофель, ведь спрос всегда рождает предложение?

Продавец в магазине:

В нашем магазине в переходный период от вечны до следующего урожая старый картофель уже заканчивается, а молодой не в полном ассортименте. Белорусского молодого картофеля пока еще нет.

И такая ситуация во всех продовольственных магазинах города. Импортные клубни ценой по 3000-5000 тысяч за килограмм доступны всем. А вот молодую белорусскую картошку днём с огнем не сыщешь, разве что на рынке.

Наталья Стовба, продавец картофеля:

Ее проращиваешь, высаживаешь, это очень тяжело. Своя — это и есть своя. Для себя выращиваем картошку.

Спрос рождает предложение. Поэтому даже дорогостоящий молодой второй хлеб белорусов находит-таки своего покупателя.

Валентина Ганько, покупатель:

Я покупаю белорусскую — она очень вкусная. А то, что дороже, то можно придти и поторговаться на рынке.

Людмила Орлова, покупатель:

Покупаю только белорусскую. Я здесь гость и покупаю только белорусскую.

На подворьях и огородах первый урожай картошки уже собирают. А вот аграрии такими успехами похвастаться не могут. Хотя для последних это весьма выгодно.

Ольга Осипук, главный экономист ОАО «Александрия Агро»:

Конечно, выгодно. Ранний картофель — это и более высокая цена, и меньшие затраты. В этом году закупили семена раннего картофеля из Голландии и в последующие годы планируем выращивать его.

На самом-то деле, опыт выращивания ранних сортов у аграриев есть. Вот только спрятан он далеко в темных ангарах истории.

Григорий Авраменко, ведущий специалист по заготовке и реализации плодово-овощных продуктов:

Я помню, лет 15-20 назад «Знаменка» — хозяйство Брестского района — выращивала молодой картофель. Завозить картофель из заграницы картофельному государству не к лицу.

Картофель — исконно белорусский продукт. Его экономическая выгода лежит на поверхности. Да и вырастить его на нашей земле не проблема. Вот только почему до сих пор аграрии не используют это преимущество — парадокс.