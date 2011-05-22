Почему в Беларуси подорожала колбаса?

Она не уверена, что не перепутала очки с увеличительными стеклами. Ведь цены на колбасу, по мнению Ольги Ивановны, выросли, словно на кондитерских дрожжах.

Мы решили разобраться и в буквальном смысле просчитать, действительно ли и насколько необоснованно растут цены на мясо, колбасу и сосиски. Тем более, что покупатели недоумевают: почему финансовая прибавка коснулась нашей, белорусской, колбасы.

За разъяснениями мы сразу обратились к администрации универсама. Но там нас уверили: магазин не может вот так, на пустом месте, взять и повысить цены. К тому же это было бы просто невыгодно. Продукт может испортиться, так и не дождавшись своего щедрого покупателя.

Елена Зайцева, товаровед универсама:

Торговые наценки так и остались прежними.

Быть может, дело в производителе? Но на такой вопрос на одном из мясокомбинатов просто обиделись. Здесь гарантируют: импортная составляющая в наших колбасах сведена к минимуму. Зарубежной, по большому счету, осталась лишь оболочка для сосисок. И подорожание случилось отнюдь не по их вине.

Денис Казаков, начальник отдела маркетинга мясокомбината:

В основном это связано с тем, что подорожало сырье, из которого делается эта продукция.

Мясо в колбасе заменить, конечно, можно. Но покупатели едва ли захотят недополучить в качестве. К тому же, на такие меры не пойдет, пожалуй, ни одно производство. Кому захочется рисковать собственным брендом и ставить его под бесценный удар? Вот и работают здесь чуть выше грани безубыточности.

Денис Казаков, начальник отдела маркетинга мясокомбината:

Если повышается закупочная цена на мясо поставщиков – это существенно сказывается на стоимости продукта.

Андрей Волохович, исполняющий обязанности директора филиала «Большие новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:

Цены регулируются государством, и сами мы не вправе формировать цену на поставляемую продукцию на мясокомбинаты.

У поставщиков своя бесценная правда. И как тут оставишь ценник на прошлых позициях, если тот же комбикорм за счет импортной составляющей подорожал процентов на тридцать.

Андрей Волохович, исполняющий обязанности директора филиала «Большие новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:

В структуре комбикорма зерно занимает 45-60%, остальное — белковое сырье, которое приобретается за рубежом и за валюту.

Сэкономить на кормежке – специалисты подтверждают – тоже не получится. Да и Сергей Андреевич по многолетнему опыту знает: сокращение нормы коровьей трапезы в итоге отразится и на здоровье рогатых, да и на качестве той самой колбасы.

Но дело, естественно, не только в комбикорме, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». У главного экономиста, Людмилы Николаевны, все подсчитано.

Людмила Сапранович, главный экономист филиала «Большие новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:

Себестоимость мяса в нашем хозяйстве — 6100 рублей за кило живого веса, в прошлом году — 5800 рублей за кило.

В этих трех сотнях рублей помимо подорожания корма – рост цен и на топливо, и на электричество. Ведь то же сено с поля на себе не принесешь. Так что увеличился ценник не по чьей-то прихоти, а по объективным причинам.