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Почему в Беларуси на полгода ввели запрет на вывоз зерновых?

26 августа 2021 14:56
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Новости Беларуси. Правительство запретило в течение полугода вывозить из страны зерновые. Такое решение содержится в постановлении Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пшеница, кукуруза, рожь, гречиха – всего в списке 10 позиций по зерновым культурам. Ограничения касаются и стран ЕАЭС.

Почему в Беларуси на полгода ввели запрет на вывоз зерновых?-1

Правительство поручило МИД страны уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования. Ведомство также должно внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении временных мер на таможенной территории ЕАЭС. Это не коснется транзита и гуманитарных поставок. Вице-премьер белорусского правительства пояснил, что такой шаг не противоречит международному законодательству, в том числе обязательствам Беларуси в рамках Евразийского экономического союза.

Почему в Беларуси на полгода ввели запрет на вывоз зерновых?-4

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт для того, чтобы насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все идет, позитивно складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот «занавес» и подкорректируем. Но пока вот так. Мы делаем ставку на то, чтобы максимально больше прибыли заработать именно у нас в стране и оставить у нас в стране.

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# Экспорт # Экономика # Александр Субботин # Наталья Надольская # Фотофакт

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