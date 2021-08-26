Почему в Беларуси на полгода ввели запрет на вывоз зерновых?

Новости Беларуси. Правительство запретило в течение полугода вывозить из страны зерновые. Такое решение содержится в постановлении Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство поручило МИД страны уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования. Ведомство также должно внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении временных мер на таможенной территории ЕАЭС. Это не коснется транзита и гуманитарных поставок. Вице-премьер белорусского правительства пояснил, что такой шаг не противоречит международному законодательству, в том числе обязательствам Беларуси в рамках Евразийского экономического союза.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт для того, чтобы насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все идет, позитивно складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот «занавес» и подкорректируем. Но пока вот так. Мы делаем ставку на то, чтобы максимально больше прибыли заработать именно у нас в стране и оставить у нас в стране.