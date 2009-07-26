Почему тема сахара для концерна Белгоспищепром закрыта?

Как сократить запасы на складах? Что бы решить этот вопрос нужно смотреть не на звёзды, а следить за ситуацией на мировых рынках.

За постоянными сводками о колебаниях цены на нефть, как-то не очень заметно то, что происходит с сахаром. А этот продукт в мире сегодня не просто востребованный, а самый что ни на есть дефицитный. Цена на него на мировых биржах подскочила в разы. Вот здесь то и должна сбыться главная мечта белорусских производителей сахара. Но вопреки логике склады завалены товаром, а на подходе новый, и как ожидается, рекордный урожай сахарной свеклы.

Наверняка многие забыли, что мировому финансовому кризису предшествовал продовольственный. А ведь его никто не отменял – кушать то хочется всегда. Элементарно пить не пустой чай, – а с сахаром. А вот с ним-то сладким продуктом и может приключиться горькая история. Белорусы, конечно, не останутся без чая с калориями, но страна, которая производит сахара в два раза больше, чем может съесть, способна белое превратить в золотое. Если только наши создатели дольчевита вооружатся чайными ложками.

Сахар подорожал с начала года уже на 30%. На торгах в Нью-Йорке по темпам роста этот товар опередил за прошедшие 12 месяцев все прочие виды сырья – от золота до какао. В конце 2009-го стоимость этого товара может увеличиться еще на 30% и к началу следующего года достигнет 20 центов – рекордного значения с 1981 года!

В это же время сахарная индустрия Беларуси на волне! Прошлогодний белорусский рекордный урожай сахарной свеклы показал, кто во что горазд. Ещё в 2002 году выращивали только 1 миллион тонн свеклы – это против четырёхмиллионного урожая в прошлом году. Такая планка держится уже два года, и в этом, по прогнозам, она не опустится.

– Из всех сахарных структур – производство сахарной свеклы наиболее тщательно проработана. Долгое время сахарная отрасль являлось и достаточно рентабельной культурой, и на которой учились технологии. Сейчас по урожайности обошли Украину, – рассказал начальник отдела компании-экспортера удобрений Николай ЖУКОВ (Россия).

Учёные научились сокращать посевные площади, сохраняя урожайность – и даже ставили рекорды на гектарах – по 700 и даже 800 центнеров. Ещё пару лет назад такое и не снилось. Для большего экономического эффекта расставили все сахаросвекольные силы исключительно вокруг сахарных заводов – это очень выгодно – всё близко: вырастил, переработал, поехал продавать. Вот как это выглядит. Всего в Беларуси 4 сахарных завода и соответственно четыре масштабные сахарные площади на 92 и 7 тысячи гектаров. На каждом из которых можно вырастить 12 тонн сахара. Даже самому заядлому любителю конфитюров хватило бы на 2 жизни.

Однако пока на белорусском сахаре выигрывают только те организации, которые выращивают сахарный овощ. На тему реализации немного позже, а пока о потенциале. В одно время учёные и производители задумались, нужно ли так много сахарной свеклы? Беларусь может перерабатывать сахара ещё больше, однако решали сократить свои ресурсы и площади, потому как себе хватает, а Россия больше не просит.

Продавать на самом деле лучше, чем покупать. Тем более, что рынков на данный момент чуть ли не шквал. Урожаи сахарного тростника в Бразилии, Индии, Таиланде, Мексике и Пакистане снижаются из-за плохой погоды и высокой стоимости удобрений. Дороговизна и неуверенность в стабильности рынка также заставляют фермеров сократить площади, отведенные под эту культуру на будущий год. Спрос в Индии, как ожидается, составит в этом году 23 миллиона тонн! Однако в условиях большого выбора рынков – Белгоспищепром экспортную конъюнктуру не меняет и предпочитает варианты поближе. В сахарном бизнесе России-Беларуси столько всего намешалось! В экспорто-импорто варенье были и суррогаты, и квоты, и закрытие рынка, а потом его открытие. Горечь ситуации добавляет тот факт, что складские запасы сахара на 1 июня этого года составили больше 225 тысяч тонн – это почти в семь раз превышает среднемесячный объем производства. И России, по-видимому, этот сахар не нужен вовсе.

– Как построить маркетинг? Цены в Россию гораздо выше, поэтому, когда прикрылась Россия, тогда и у нас упала экономика, – считает заместитель директора по сырью Городейского сахарного комбината Игорь АБРАМОВИЧ. – Три года назад сахар спокойно уходил в Россию по предоплате. Сейчас ложится на склад, в вагоны. И получается, что несём большие затраты.

Почему белорусским сахаропроизводителям настолько несладко? Ведь поводов для радостей у белорусов немало – и отреконструированные заводы, и современная уборочная техника и новые технологии. А тут ещё мир сам в руки дарит козырь – мол, грядут горькие времена у сахара. Надо поделиться с миром немного сладкой жизнью. Да и о поиске новых рынков сбыта и увеличении экспорта – в Беларуси говорят на самом высоком уровне.

От «ложки» в прямом и переносном смыслах Белгоспищепром – сахарный монополист страны – отказывается.

– Почему Белгоспищепром отказывается комментировать сахар? – спросили журналисты СТВ у заместителя председателя Белгоспищепрома. – Не позорьте меня. Тема сахара закрыта, – ответил он.

Тогда заместитель председателя Белгоспищепрома отказался принять с наших рук один предмет. Вооружившись обыкновенной чайной ложкой, концерн мог на мировом рынке устроить маленький шквал. Только вот по привычке Белгоспищепром грузит не ложками, а вагонами сладкую жизнь все туда же в Россию.

Сидя не на мешке с сахаром, а на мешке с валютой Белгопищепром смотрит в одну сторону. Белый песок для Беларуси может стать белым золотом, только сладкие россыпи хранятся всё еще в фондах сахарных заводов на неограниченное время. Мировой спрос на сахар превысит производство на 7 и 8 миллионов тонн в текущем году, что вдвое выше предыдущей оценки. Сахар миру нужен, и сахара много в Беларуси. А когда же Белгоспищепром начнет собирать валютный урожай с каждого гектара – сам Белгоспищепром не знает или не хочет знать. Сладкая тема то для концерна закрыта.