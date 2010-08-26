Почему стакан белорусского сока получается дороже импортного?

За последние 4 года на перевооружение отрасли по переработке овощей, ягод и плодов затрачено 358 миллиардов рублей. Только за прошлый год производственные мощности перерабатывающих предприятий выросли более чем вдвое. Однако выпуск плодоовощных консервов увеличился лишь в полтора раза. Получается, что перевооруженные предприятия работают не в полную силу.

Даже уже на своем восьмом десятке Баба Аня из деревни «Дубровно» вполне может помочь местному колхозу. Излишки яблок, коих в этом году уродилось немало, отдает абсолютно бесплатно на корм коровам. Лишь бы приехали и забрали.

Между тем, из года в год повторяется ситуация, при которой отечественные предприятия по заготовке продукции из плодов, овощей и ягод не могут обеспечить требуемые объемы производства. В прошлом году мощности заводов по выпуску плодоовощных консервов были загружены всего наполовину. В стране 49 таких предприятий. Причина – нехватка сырья.

Три хрустальных яблока за высокое качество продукции не спасают Барановичский комбинат пищевых продуктов от дефицита вишен или слив. Рыночную цену, например, за клубнику здесь заплатить не могут. Ведь тогда себестоимость простого варенья при запланированной рентабельности в 8-10% окажется сильно завышенной. Скупать овощи и ягоды напрямую у населения тоже не получается.

Александр Тарасевич, директор ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов»:

– Сегодня мы такой возможности лишены, поэтому все заготовки производим только через систему Белкоопсоюза. 20-25% общей стоимости мы теряем. Цены заготовительные, мы в них должны вложиться. В противном случае, мы не сможем реализовать продукцию, которую из этого сырья произведем.

Некоторое время назад на предприятии поставили новую линию по производству нектаров с добавлением мякоти. Качество напитков хвалят, их здесь около 3 десятков видов, но в магазинах торговля не пошла. Дело в том, что наша продукция из натуральных ингредиентов получается дороже импортной. Стакан сока обойдется на 150 рублей дороже, чем зарубежный из восстановленного концентрата.

Вот и получается, что выгоднее покупать израильский концентрат и разбавляя его, получать максимальную прибыль. Как говориться, просто добавь воды! Хотя это гораздо менее полезный продукт. На предприятии нашли выход и загрузили линию производством кабачковой икры. Спрос на нее стабильный. Но проблема по переработке другого сырья остается. В то же самое время, в Белкоопсоюзе говорят, что план по закупке сырья у населения перевыполняется.

У витебских виноделов сейчас самая горячая пора. В самом разгаре – заготовка яблок. Сезон в этом году начался раньше. Винзавод пока успел заготовить лишь половину от плана.

Вячеслав Сапронов, директор ОАО «Витебский винодельческий завод»:

– От населения мы принимаем яблоки по 220 рублей за килограмм.

Впрочем, в стране немало деревень, а в них дворов, где выращенное на огороде буквально гниет под ногами. О закупщиках излишков своего урожая здесь не слышали годами. На приусадебных участках выращивается достаточно плодов и овощей, которые идеально подойдут для консервирования. Но даже те, кто хотят продать со своего огорода, не горят желанием сбыть из госзакупщикам.

Призывы, даже на уровне Правительства, платить частникам, например, за килограмм черники 8-9 тысяч рублей, а не 2-4 тысячи, остаются всего лишь призывами. Поэтому по-прежнему импортозависимыми остаются такие позиции, как консервы из томатов, кетчупы, консервированная кукуруза, грибные консервы, соки. Мороженые смеси во всех магазинах тоже импортного производства.

Евгений Горин, Яна Шипко, Артем Кицененко, телекомпания СТВ.