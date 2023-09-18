Почему снижаются цены и куда делась инфляция? Анонс ток-шоу «По существу»

Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, что народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции и какие караваны идут на рынки России?

Про благосостояние белорусов вечером 18 сентября пойдет речь на площадке ток-шоу «По существу». Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире.