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Почему снижаются цены и куда делась инфляция? Анонс ток-шоу «По существу»

18 сентября 2023 09:34
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Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, что народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции и какие караваны идут на рынки России?

Почему снижаются цены и куда делась инфляция? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Про благосостояние белорусов вечером 18 сентября пойдет речь на площадке ток-шоу «По существу». Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире.

Сегодня, 18 сентября, в 18:30 будем говорить по существу.

# Государственная политика # Экономика # Фотофакт

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