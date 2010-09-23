Почему сахар — политический продукт

Расширить мощности сахарных предприятий и тщательно изучить перспективы экспорта белорусского сахара. Такое поручение дал Президент во время рабочей поездки в Минскую область. В Несвижском районе Александр Лукашенко ознакомился с технологией производства сахара — от выращивания свеклы до выпуска готовой продукции.

К переработке сахарной свеклы белорусские заводы приступили 1 сентября. Комбайны для уборки корнеплодов в поля вышли на два дня раньше — запас по времени нужен, чтобы перерабатывающие предприятия заработали на полную мощность. Сейчас уборка идет полным ходом.

Одна из главных тем, которую Александр Лукашенко обозначил сразу по прилету на поле хозяйства «Городея» — насколько сильно отрасль нуждается в еще одном, пятом, сахарном заводе. Такой проект, стоимостью от 300 до 400 миллионов евро, предлагает Правительство — есть небольшой дефицит по мощностям переработки свеклы. Глава государства настаивает на взвешенной позиции — а если нужных объемов можно достичь силами уже имеющихся предприятий? Следует все максимально выгодно просчитать.

Александр Лукашенко:

Нам надо существующие заводы довести до ума. Если там возможно наращивать мощности, значит, надо наращивать мощности — там инфраструктура, все готово, не в чистом поле. И последнее, в конце этой цепочки, — определиться по строительству завода. Обязательно проработать рынки сбыта. Направления разные — надо и на внутренний рынок увеличить: конфеты, печенье — здесь надо перерабатывать. Сахар — это не только конечный продукт, а сырье для кондитерской промышленности. Надо думать о том, как меньше зависеть от внешнего рынка.

С одного гектара корнеплода получают 5 тонн сахара. Но свекла — продукт скоропортящийся, сладость в ней живет всего три месяца. Если за это время не успеть переработать — продукт пропадает. А в целом, из-за нехватки складов, страна ежегодно теряет около трети урожая.

Александр Лукашенко:

Я вас по хранению буду теребить до конца ноября. Это главная моя сейчас задача — хранение. Потому что мы непозволительно много теряем того, что производим. А это те деньги. С будущего года мы потихоньку будем перестраивать финансирование на прорывные проекты. Бахчевые пошли у нас, виноград хороший, клюква хорошая, голубика и брусника. Вот под это, чтобы 5 тысяч арбузов, которые мы потребляем, не завозить, а производить здесь — под это мы дадим деньги.

Сегодня мы потребность в сахаре удовлетворяем полностью. В среднем по стране урожайность свеклы — 450 центнеров с гектара. В хозяйстве «Городея» эту планку подняли до 600. кстати, опытные образцы семян белорусской селекции сегодня проходят испытания в Сербии и Молдове.

В принципе, процесс выращивания свеклы не такой сложный, как, к примеру, кукурузы. Главное — хорошая погода и посеять нужно вовремя. В этом году в Беларуси этой сладкой культуры собираются заготовить около 4 миллионов тонн, на выходе это 500 тысяч тонн сахара. Кстати, здесь даже отходы используются почти максимально — или как удобрения, или как корма.

Беларусь — в 30-ке крупнейших производителей сахара-песка. В СНГ мы на третьем месте после России и Украины. Свои нужды страна полностью закрыла еще 6 лет назад — кстати, удивительно быстрый скачок в развитии отрасли. С 2000 года мощность каждого из четырех заводов увеличилась вдвое. В прошлом году белой сладости в Беларуси произведено в среднем 72 килограмма на человека. Излишки продаем за границу. Пока верхней планкой стало 440 тысяч тонн.

В стенах Городейского сахарного комбината есть и предприятие по упаковке сахара в полипропиленовые мешки. Раньше выбора не было — покупная тара по 50 килограмм. А теперьть пришли к полному импортозамещению и учимся на этой даже зарабатывать. Начав производить мешки у себя в стране, мы уже сэкономили 2 миллиона долларов, к тому же мы обеспечиваем ими не только наши предприятия — сахарные, мучные, хлебные — но и иностранные.

Чтобы повысить экономическую эффективность отрасли, нужно улучшить качество сырья — чтобы свекла была более сахаристой, сократить сроки ее хранения и переработки. Производим много, а переработать до истечения срока ее годности иногда не успеваем. Нужно увеличить мощности переработки на 9 тысяч тонн. Собственно, поэтому и идет речь о строительстве пятого завода. Но этот вопрос требует тщательной проработки, ведь со следующего года страна будет вкладываться в сельское хозяйство только точечно — в проекты с высокой и быстрой окупаемостью.

Техперевооружение поставило Городейский завод на один уровень с ведущими европейскими производителями. Здесь появились новые современные цеха, построили склад бестарного хранения сахара. Энергосберегающее оборудование позволяет меньше, чем раньше, тратиться на топливо, а это значит, конечная цена произведенного продукта — меньше. А прибыль, соответственно, больше. Уже пять лет. Как здесь внедрена международная система менеджмента качества, а это новые зарубежные рынки, на которых мы можем торговать — стран Европы и США.

Из-за капризов природы сегодня сахара на планете дефицит, не у дел могут оказаться крупнейшие бизнесмены. Такая ситуация может сохраниться, минимум, до 2012 года. И здесь мы могли бы упрочить свои позиции, расширить географию поставок и хорошо заработать на экспорте.

Александр Лукашенко:

Сахар — это же культура политическая, продукт политический. Нет сахара на прилавке — сразу власть никуда не годная, не работает. Без сахара ведь никуда. По сахару у нас отработана система, структура. Есть куда расширяться, программа расширения известна на всех заводах. На этой инфраструктуре, на этих производствах нам надо увеличиться, надо объемы увеличить. Поэтому со свеклой мы закончили, дальше посмотрим овощи и сохранение — хранение и заготовка. Все, что сегодня выращено, надо сохранить. Выше 5% отходов быть не должно, а лучше 3%, 2% — вообще хорошо.

Для Беларуси – страны, которая производит сахара в два раза больше, чем может съесть — мировой дефицит, конечно же, на руку. Шанс превратить белое в золото очень высок. Об этом говорит хотя бы тот рывок, который мы сделали в сахарной отрасли за последнее десятилетие. Модернизация предприятий сегодня продолжается, но она уже, фактически, движется к своему завершению.