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Почему ремесленников называют «кустарями», и что изменилось в Беларуси после либерализации бизнеса?

18 января 2018 16:44
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Новости Беларуси. Новые правила по либерализации бизнеса значительно увеличили количество ремесленников в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем, кто делает что-то своими руками, не обязательно оформлять статус индивидуального предпринимателя, платить некоторые налоги. Достаточно единоразового взноса.

Для легализации своего производства необходимо лишь раз в год заплатить одну базовую, с 1 января это всего 24,5 рубля. Поэтому и количество ремесленников впечатляет.

С 2005 года так называемых «кустарей» стало в 100 раз больше. Из года в год эта цифра растет. Во-первых, в стране – мода на уникальные дизайнерские вещи – от бижутерии до мебели. Кстати, никогда не думали, почему людей, работающих руками, называют «кустари»? Одна из версий – созвучность со словом «искусство» – то есть создание чего-то уникального.

Почему ремесленников называют «кустарями», и что изменилось в Беларуси после либерализации бизнеса?-1

Если есть спрос, будет и предложение. На 1 января 2018 года сбор за осуществление ремесленной деятельности уплатили более 29 тысяч 300 человек – это больше, чем в 2017 году.

Либерализация сказалась и на условиях, при которых теперь разрешено работать ремесленникам: им не обязательно платить ФСЗН, а свои работы можно легально рекламировать через интернет, а продавать прямо в мастерских.

Новые правила вступили в силу 12 января. Больше всего в нашей стране ремесленников в столице, на втором месте – Брестская область.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Кирилл Казаков

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