Почему ремесленников называют «кустарями», и что изменилось в Беларуси после либерализации бизнеса?

Новости Беларуси. Новые правила по либерализации бизнеса значительно увеличили количество ремесленников в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем, кто делает что-то своими руками, не обязательно оформлять статус индивидуального предпринимателя, платить некоторые налоги. Достаточно единоразового взноса.

Для легализации своего производства необходимо лишь раз в год заплатить одну базовую, с 1 января это всего 24,5 рубля. Поэтому и количество ремесленников впечатляет.

С 2005 года так называемых «кустарей» стало в 100 раз больше. Из года в год эта цифра растет. Во-первых, в стране – мода на уникальные дизайнерские вещи – от бижутерии до мебели. Кстати, никогда не думали, почему людей, работающих руками, называют «кустари»? Одна из версий – созвучность со словом «искусство» – то есть создание чего-то уникального.