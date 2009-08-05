Почему одни успешно продают товары, а другие работают на склад?

Запасы продукции на белорусских предприятиях – в центре внимания. Ситуация под личным контролем Президента.

О реализации товаров, которые залежались на складах, еженедельно докладывают Александру Лукашенко. Некоторые предприятия успешно ищут новых партнеров и продают товары. А многие, сетуя на экономические сложности, безнадежно работают на склад, не признаваясь в собственной маркетинговой беспомощности.

Как остаться на плаву и при этом наращивать производство в непростых условиях на Гродненском Химволокно знают не понаслышке. Резкое падение спроса на продукцию в конце прошлого года, заставило руководство составить новые бизнес-планы. Здесь сократили производство непопулярных товаров, освоили другие виды продукции. Приоритетным стало завоевание новых рынков сбыта. В итоге, сегодня предприятие стабильно работает причем не на склад.

– Предприятию удалось сохранить своё присутствие на всех региональных рынках и увеличить поставки на новые рынки – в Бразилию и Португалию. Продолжается работа по техническому перевооружению. Возобновлена работа по разработке новых видов продукции. И объёмы производства соответствуют объёмам реализации, – рассказала журналистам СТВ начальник коммерческого управления ОАО «Гроднохимволокно» Светлана КОВАЛЬЧУК.

Совсем иная ситуация на другом крупном Гродненском предприятии ОАО «Белкард». Из-за остановки производств основных потребителей в России, склады практически полностью затоварены. Хотя о реальных масштабах проблемы приходиться только догадываться. Руководство предприятия от комментариев отказалось и съёмочную группу СТВ на завод не пустили.

За скобками осталось и то, ищут ли на предприятии новые рынки сбыта или по привычке ориентируются только на российский? Завод «Белкард» сейчас самое неблагополучное предприятие в регионе. Однако, затоваренность складов проблема общая. Многие предприятия специализировались на российском рынке. Теперь приходится искать новые. А вот тут уже срабатывает неповоротливость. Службы сбыта повсеместно переименовали в маркетинговые. Но работать по законам рынка не научились.

– Сегодня осваиваются рынки средней Азии, в частности, мясомолочными предприятиями. Наши мебельщики осваивают Украину и Среднюю Азию. Сегодня предприятия промышленности закрепляются на внутреннем рынке. Открываются фирменные торговые точки, – рассказала начальник управления промышленности Гродненского облисполкома Тереса МАЛЕЦ.

Торговля – наука сложная. Времени для того, чтобы исправить ситуацию не просто немного, его – нет. Понимают ли это на Белкарде? Или антикризисные меры на заводе ограничиваются только запретом на общение с журналистами?