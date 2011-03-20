Почему ЕС выгодна «сахарная» паника в Европе?

Старому свету грозит сахарный дефицит. А все дело в реформе 2006 года. Вернее, в ее последствиях. ЕС, в ответ на требования Всемирной торговой организации, резко сократил производство сахара на своей территории. Однако позже выяснилось, что основные экспортеры белого продукта, Бразилия, Австралия и Таиланд, оказались не у дел. И обеспечить Европу сахаром попросту не могут.

Да и на мировых рынках всего за год сахар подорожал в три раза. Заложниками сладкого скандала стали миллионы европейцев. Острее всего ситуация в Польше. Здесь уже началась настоящая «сахарная» паника.

Люди массово скупают сахар, несмотря на постоянное подорожание этого продукта. По подсчетам крупных торговых сетей, реализация сахара за последний месяц увеличилась в четыре раза. И это несмотря на введенные ограничения.

Жители Польши уже три недели подряд в состоянии сахарного ажиотажа. Чтобы купить этот сладкий продукт, теперь нужно отстоять в многочасовых очередях. На такой спрос не каждый супермаркет в Польше готов сделать предложение. Более того, во многих магазинах даже ввели ограничения на продажу сахара. В одни руки – не больше 10 килограммов.

Жительница Польши:

Большие очереди за сахаром. Даже в некоторых магазинах продавали только по 5-10 килограммов.

Теперь, чтобы подсластить жизнь, к примеру, одним килограммом сахара, полякам приходится выкладывать в два раза больше злотых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Такое стопроцентное подорожание власти объясняют просто. Мол, кризис во всем Европейском Союзе и дефицит этого продукта – около четырех миллионов тонн. Однако в соседних странах такого ажиотажа нет. Да и цена осталась на прежнем уровне.

Жительница Польши:

Цена подскочила сразу на 2-3 злотых. Это очень дорого. Приходится ехать в Германию за сахаром, потому что там значительно дешевле.

Жительница Польши:

В Голландии, например, сахар дешевле, в Германии дешевле, даже в Чехии и Словакии и то дешевле.

Еще в 2005 году Европа производила сахара больше, чем потребляла. Но это не понравилось Всемирной торговой организации.

После проведенной реформы производителей заставили снизить объемы производства. Многие заводы просто закрыли. В результате, к 2010 году сахар стал дефицитным продуктом. А импортировать, как оказалось, неоткуда. Тростниковые плантации Австралии и Тайланда пострадали от непогоды. А в Бразилии большая часть тростника уходит на биотопливо.

Жительница Польши:

Во всем виноват Европейский Союз. Он принял свои нормы для производства сахара в Польше. Наши перерабатывающие заводы закрывали. Теперь не хватает сахара.

Жительница Польши:

В Польше ликвидировали сахарные заводы во многих воеводствах. Мне кажется, что эта неправильная политика – только для того, чтобы завозить сахар из-за рубежа. Соответственно, и цена значительно выше.

Жительница Польши:

Евросоюз просто-напросто ограничил производство собственного сахара в Польше. В нашей стране закрыли больше десятка сахарных заводов. А в соседних странах вообще больше 80. А сегодня получили: в Австралии – неурожай, в Венесуэле – неурожай сахарного тростника, и мы имеем сахар по пять злотых.

В отличие от страны-соседа, в Беларуси не только не ограничивают производство сахара, но и наращивают мощности перерабатывающих предприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И это несмотря на то, что урожай сахарной свеклы 2010 года из-за погодных аномалий был далеким от идеального. Разницу компенсировали тростником. И поэтому закрома белого песка в нашей стране до сих пор – под завязку.

Игорь Болтромеюк, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам завода:

Жителям Беларуси не о чем беспокоиться. Сахара у нас в достаточном объеме есть до первого сентября. И еще достаточно сахара для продаж на экспорт.

Белорусские специалисты постоянно изучают передовой опыт сахароводства. Новые технологии и маркенговые ходы открывают горизонты как на отечественном, так и на зарубежном рынке. Чай с белорусским сахаром уже не первый год пьют россияне, украинцы, казахи и киргизы. В этом году белым песком белорусского производства стали интересоваться и в Европе.

Александр Селех, экономист отдела внешней экономической деятельности завода:

В этом году повышенный интерес к нашему продукту со стороны Польши, Литвы, Латвии. Мы готовы поставить в эти страны без ущерба для нашего отечественного потребителя. Он для нас всегда на первом месте.

Мария Зубик, инженер-технолог завода:

Мы постоянно используем мировой передовой опыт. Внедряем новое оборудование. В 2012 хотим ввести фабрику фасовоного сахара. Это позволит расширить ассортимент продукции и удовлетворить потребности потребителей.

Белорусские производители, которые в сахарном вопросе оказались более предусмотрительными, чем европейцы, готовы подсластить их горькую пилюлю. На складах перерабатывающих предприятий в настоящее время находится более 200 тысяч тонн продукции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Да и его остатки на складах организаций сахарной отрасли составляют более чем полугодовой запас. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок страны до начала нового сезона.