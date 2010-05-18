Почему для частника иногда невыгодно продать излишки сельхозпродукции государству?

Хозяйства граждан в Беларуси производят треть всей сельскохозяйственной продукции. Для сельчан они - дополнительный источник дохода, а для предприятий - хорошее подспорье в работе. Правда, при условии, что эта самая работа организована правильно.

Свою первую в жизни корову Татьяна Кацуба завела всего два года назад. И за это время личное стадо выросло до 5 голов. Три дойные коровы дают сегодня до 60 литров молока в сутки. Самим сельчанам столько не выпить и даже на рынке не продать .Вариант — продать местному сельхопредприятию. Правда, сделать это оказалось не просто.

Татьяна Кацуба, жительница Брагина:

Я не знала, что для того, чтобы сдавать молоко, нужно и телёнка сдать. А мы его зарезали для себя.

Условие, которое поставили перед частниками на сельхозпредприятии, мягко говоря, странное. Говорить на современном языке рынка здесь не привыкли. Хочешь сдавать молоко — сдай и телёнка. Но если выигрываешь на молоке — обязательно проигрываешь на мясе.

Иван Кацуба, житель Брагина:

Сказали, нужен телёнок, потом договор заключается — на сено, на все, мы сдаем молоко. А зачем мне телёнка сдавать, я его съел.

Достучаться до местных властей удалось не с первого раза. Принцип , когда гора идет к Магомету, в данном случае пока не в пользу сельчан.

Наталья Куприенко, главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Брагинского райисполкома:

Другие предложения были: можно было сдавать в другое хозяйство, можно было сдавать частнику. Но в «Брагинке» условия получше для них. Люди всё-таки правы — ищут как им выгоднее.

Чтобы молочные реки с частных подворий потекли в нужное русло, сельчанам приходится самим искать покупателя. А ведь отдельно взятое подворье сегодня — полноправный участник рынка. В глубинке это пока не осознают и поддерживать частника не торопятся. Как следствие —тяжёлым крестьянским трудом молодёжь заниматься не спешит.

Тем временем поголовье крупного рогатого скота на частных подворьях Брагинского района тает как утренний туман. Только за последний год оно уменьшилось на 12%. Сегодня в частном стаде всего 800 голов.