Почему частники оказываются проворотливей крупных госпредприятий

Ситуация с запасами нереализованной продукции на большинстве предприятий Беларуси близка к норме. Об этом заявили сегодня в Минэкономики.

Правда, доверять экспорт малому бизнесу руководители многих индустриальных гигантов по-прежнему не хотят.

Модельный ряд не делает погоды, а погода делает ассортимент. Попробовав однажды торговать, Дмитрий Хижевский решил: лучше и производить, и своё продавать. Так, оказалось, выгоднее. Лишь на спрос у него есть предложение. Беспощадная система скидок, бонус — оптовым покупателям. А с теми, кто берет часто и по крупному, — расчет особый, по факту продаж.

Дмитрий Хижевский, генеральный директор частного предприятия:

У нас все идет с колес по заказам — выпускается и сразу же уходит к покупателю. У нас нет такой возможности — накопить складские запасы.

Зато накопительных возможностей складских запасов у предприятий Минпрома, «Беллегпрома» и «Беллесбумпрома» не занимать. Хотя в последнее время и здесь ситуация более-менее выровнялась. Но реальную распродажу здесь связывают с виртуальным пространством. Купить платье или заказать сумку практически всех отечественных брендов и в любых количествах можно будет через Интернет. Правда, лишь к концу года.

Алексей Ручанов, начальник отдела внутренней торговли управления «Беллегпром»:

Наши предприятия смогут на нашем сайте иметь торговую площадку и встраивать данную площадку в свои системы сбыта.

Доля малого бизнеса в объеме реализованной белорусской продукции возросла за последние 9 месяцев в два раза. И это еще не предел.

Александр Лихачевский, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Я считаю, что малый бизнес вносит лепту в разгрузку складов и, в принципе, оживляет общую торговлю отечественными товарами.

Минэкономики предлагает продлить срок действия преференций для ИП-экспортеров на неопределенный срок, а также создать дополнительные торговые площадки в санаторно-курортных зонах, в сельской местности и малых городах. Ещё и бизнес-центр, где под одной крышей соберут производителей со всей страны для удобного шоппинга — оптом и в розницу.

Законодательство есть и оно работает. Но даже с гибкостью малого бизнеса барьеры крупных производителей иногда непреодолимы — отсутствие скидок, отсрочек и гибких схем финансовых расчетов. Кому выгодна такая жесткая позиция и чего не хватает большим игрокам отечественного рынка, опять-таки лучше всех знают те, кто плавает мельче.

Дмитрий Хижевский, генеральный директор частного предприятия:

Не хватает проворотливости, гибкости, слишком закостенелая структура. Частные развиваются эффективно, потому что хозяин считает каждую копейку.

Ольга Юруть, Александр Миранович, Андрей Дук, телекомпания СТВ.