Почему Беларусь импортирует товары, которые может производить сама?

Почему страна, треть площади которой занимают леса, импортирует зубочистки и туалетную бумагу. А ягоды, которые тоннами идут на экспорт, возвращаются в Беларусь в виде импортного джема и конфитюра. Обычные кухонные разделочные доски, одноразовая посуда и влажные салфетки. Страна, выпускающая «БелАЗы», телевизоры и даже детали для большого адронного коллайдера, уж точно могла бы справиться с этим.

Список «мелкого» импорта в Беларусь на самом деле приличный. Анатолий Адамович в оптовой торговле уже не первый год, и пятый год как организовал, по сути, музей недоброй славы. Здесь собраны мелочи, без которых сложно представить нормальную жизнь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 5-10 предметов – еще бы ничего, но больше 200 товарных позиций – это впечатляет.

Анатолий Синякевич, заместитель генерального директора организации оптовой торговли:

Решетка гриль – вещь, востребованная, но завозится из Китая. Хотя неужели трудно нашей промышленности точечной сваркой сотворить такую штуку? Нет, конечно.

По посуде: термосов у нас нет.

Взять спорттовары. Мы и спорттоварами занимаемся тоже. Гантели Слуцк производит литые чугунные.

Садово-огородный инвентарь, инструмент разнообразный.

Та же картина по бытовой химии, клею.

Всего на эти склады работает 450 поставщиков. Из них импортеры – только 15%. Так что в последние месяцы обороты удвоились. Ведь белорусская продукция расходится «на ура». Олег Михайлович – живой тому пример. Скупил все отечественные топорища.

Олег Койдан, предприниматель:

У меня производство ручек на молотки, топоры, колуны, лопаты, грабли. Поэтому я смотрю: железо, в принципе, интересное.

Я забираю все колуны, которые у них есть без ручек, и топоры без ручек.

Значит, черенки для лопат сделать можно. Мелкий бизнес тому пример. А вот покрыть белорусский рынок досками для нарезки мяса и овощей – оказалось, проблема. Этот предмет тоже на почетном месте мини-музея импорта.

В Беларуси такие доски делают три предприятия. Но в большинстве своем в Брестской области. На известном заводе по производству лыж, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Адамович без тени улыбки отметил, что как раз зимой поставки отечественных кухонных досок довольно стабильные. В магазине такую можно найти меньше чем за 10 тысяч рублей. Но, как говорится, «днем с огнем». На прилавках даже самых крупных универмагов Беларуси все больше Китай, Чехия, Польша. И в три раза дороже.

Список продолжили тряпки, гупки для мытья, зубочистки, одноразовая посуда.

Еще один пример – туалетная бумага. В Беларуси производят в основном так называемую «макулатурную». Продукт получается дешевый, но качество оставляет желать лучшего. Есть и целлюлозная, которая помягче. Но, глядя на ее цену, вопросы возникают даже у товароведов магазина.

Инна Куделко, товаровед:

Тем не менее, возникает такой вопрос: белорусская стоит, образно говоря, 10 тысяч. И эта, импортная, стоит 10 тысяч.

Белорусскую произвели здесь. Себестоимость затрат мы можем посчитать, из чего она складывается. Себестоимость увеличивается хотя бы на путь ее доставки. Почему цена одинаковая?

Цена одинаковая, потому что целлюлозу для хорошей бумаги мы закупаем. К примеру, в Финляндии. Так что сегодня приходится выбирать между ценой и качеством. Или удивляться цифрам.

Еще одна проблемная позиция импорта всплыла в молочной отрасли. Творожок с наполнителем все знают и покупают. Так вот, дело в том, что сам творожок отечественный. Здесь все хорошо и вкусно. Большая проблема в соседнем, маленьком отделении. Большинство крупнейших белоруских производителей используют импортное варенье и джемы, которые порой делают за границей из нашей же черники и смородины. Более того, руководитель одного из производств признался, что закупает импортный джем в Беларуси. Соответственно, за рубли. А значит, не напрямую у производителя. А тот, кто имеет возможность привезти варенье, – еще один посредник в ценовой цепочке. Конечный результат, который мы получаем на прилавке.

В целом же, больше половины представителей белорусского малого бизнеса занимается как раз торгово-закупочными операциями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Просто привозят то, что мы не можем сделать сами.

Георгий Гриц, экономист:

Президент, по-моему, говорил, что даже зубочистки у нас завозятся из Польши. Производство зубочисток или скрепок, наверное, можно организовать на малых или средних предприятиях. Вот именно рационализация импорта с точки зрения импортозамещения является потенциалом для уменьшения отрицательного сальдо, притом, не в среднесрочной, а краткосрочной перспективе.

Первые производства по выпуску продукции, аналогичной мелкому импорту, появились. Понятно, что высокого качества табак или бананы за один год мы не вырастим.

Однако можно пойти по примеру резидента СЭЗ в Гродно. Уже в концу лета здесь начнут выпускать влажные салфетки для ЖК-мониторов. Мониторы эти, как ни парадоксально, делать мы умеем. В общем, позиций некритического импорта на белоруских прилавках предостаточно. Как и возможностей, чтобы мы смогли покупать аналогичный товар по цене в три раза ниже.