Почему азербайджанским предпринимателям нравится делать бизнес в Беларуси

В Азербайджане сегодня День республики.

С главным государственным праздником Главу прикаспийского государства Ильхама Алиева и народ этой страны от имени белорусов и себя лично поздравил Александр Лукашенко.

Сегодня Минск и Баку связывают политические контакты и множество совместных экономических проектов.

Борис Ганбаров — бизнесмен со стажем и азербайджанскими корнями. 26 лет назад приехал в Беларусь на месяц к брату, а остался навсегда. Начинал с простой торговли, а сегодня у него несколько ресторанов. Говорит, в последнее время предприниматели двух государств «зашевелились».

Торговля и общепит — самые первые сферы для вложений азербайджанских предпринимателей. И пока основные. Привлекают проекты в строительстве. Но замахнуться готовы и на создание производств.

Мирали Миралиев организовал в Слониме производство картонных бобин. Такие нужны, в основном, для текстильных и прядильных комбинатов.

Мирали Миралиев, соучредитель производства бумажных бобин:

Выгодно, потому что эта продукция импортозамещающая. Можно купить в Беларуси за рубли, а не из-за границы за валюту. К тому же, это гораздо дешевле — в два раза.

Беларусь и Азербайджан в последнее время особенно близки. Встречи глав двух государств случаются с завидным постоянством. А общение на высшем уровне — это всегда «зеленый свет» для мелкого и крупного бизнеса.

В Азербайджане уже работает сборка белорусских тракторов и грузовиков. Начали собирать автокраны. Но кооперация может быть глубже. Да и товарооборот в несколько раз выше нынешних 125 миллионов долларов. Увеличению поспособствует и возможное сотрудничество в энергетической сфере.

Али Теймур оглы Нагиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Азербайджан в Республике Беларусь:

Азербайджан взял курс диверсификации поставки своих энергоресурсов на международный рынок. Этот вопрос будет решаться не в ущерб своих интересов.

Энергетическое сотрудничество обсуждается специалистами двух стран. Главное — найти экономически выгодные точки соприкосновения.

Наталья Бреус, Александр Шкарубо, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.