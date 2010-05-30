Почему азербайджанцы предпочитают белорусские бренды?

Фуад Азимов — бизнесмен. Каким будет его магазин, вплоть до вывески, Фуад решает сам.

А откроется он буквально на днях в торговом доме в центре Баку.

Фуад Азимов, директор торгово-экономического дома «Баку-Минск» (Азербайджан):

Магазин будет называться «Belarus».

За несколько лет Беларусь у азербайджанцев ассоциируется в том числе и с конфетами. Их здесь и будут продавать в скором времени. Каждому белорусскому бренду — своя полка.

Фуад Азимов, директор торгово-экономического дома «Баку-Минск» (Азербайджан):

Продукция «Спартака» и «Коммунарки» будет представлена в 90-100 позициях.

На днях Александр Данилов приехал в Азербайджан, чтобы встретится с Фуадом и оформить слова на бумаге. В том, как любят здесь наши конфеты, — убедился сам.

Александр Данилов, первый заместитель генерального директора кондитерского предприятия (Беларусь):

Азербайджанцы очень любят сладкое. За три дня нашего пребывания мы выпили большое количество чая. И каждый раз на столе, помимо кусочков сахара, обязательно присутствовали конфеты. Два раза нам предлагали именно гомельскую продукцию. Нам было очень приятно. Я знаю, что это было неспециально, потому что кафе выбирали мы.

Хотя белорусские конфеты в Азербайджане оказались не только на лучших полках, но и самых дорогих наименований. Шоколад в огромных блестящих коробках азербайджанцы покупают чаще всего.

В Азербайджане всего 150 точек под белорусским брендом.

В Азербайджане есть единственный оптовый хрустальный рынок, на котором можно купить хрусталь белорусского производства. Два белорусских завода на этом рынке если и конкурируют, то, пожалуй, только друг с другом.

Теперь половина хрустального ассортимента Идаята Каджирова, заместителя генерального директора торгового дома «Азнеман», рассчитана на восточного покупателя. Он хорошо помнит времена, когда с нашего «Немана» приезжали дизайнеры и с его слов рисовали на бумаге формы армуды — так называется грушевидный стакан, из которого азербайджанцы пьют чай. Теперь и самих торговцев белорусским хрусталем ласково называют «стаканчиками».

Один из торговцев сомнительным белорусским хрусталем уже давно говорит о том, что продает подделку под белорусскую марку. И пускай на коробке указан телефон маркетинговой службы завода-производителя, азербайджанца не обманешь. И если белорусский хрустальный стакан на этом рынке стоит 8 евро, то китайский — всего 2.

По дороге на еще одно белорусско-азербайджанское предприятие из окна машины съемочная группа телеканала СТВ увидела белорусский бренд — трактор «Беларус» — в полевых условиях под управлением фермерских рук.

Площадь предприятия — около 6,5 тысяч квадратных метров. Это единственное в стране автомобильное производство. А ведь еще около 20 лет назад здание просто пустовало. Но вот наступил судьбоносный 2007 год — и теперь город Гянжа, в котором находится этот машиностроительный город, называют автомобильной столицей Азербайджана.

Прямо со станции тепловоз чуть ли не каждый день привозит к заводу по 10 вагонов с комплектующими МТЗ. Здесь же их разгружают и сразу отправляют на сборку. А вот в каких объемах выпускают белорусские тракторы и машины ежедневно, говорят не столько цифры, сколько сами клиенты завода. Это когда-то основные поставки были оптом. А сейчас за покупкой прямо сюда в цех приходят фермеры, немало наслышанные о белорусском качестве.

Кямран Назаров, заместитель директора Гянжанского автомобильного завода:

В последнее время мы даже перестали рекламировать наши трактора. Покупатели могут посмотреть, пощупать машину, если нужно, завести ее. Планку 20% по розничной торговле мы уже перешли.

Завод даже организовал сервисную службу, которая устранит любые неполадки трактора в любой точке страны.

Кямран Назаров, заместитель директора Гянжанского автомобильного завода:

Самое главное достоинство этого трактора — это простота, совмещающая в себе и новые технологии.

А для производства мусороуборочного гиганта теперь тоже создана целая линия. Эта машина пока не выходила на дорогиАзербайджан. Но вот-вот это случится.

Кямран Назаров, заместитель директора Гянжанского автомобильного завода:

Эта машина отличается от других аналогичных машин тем, что способна выполнять 4-кратное сжимание, которое увеличивает объем убираемого мусора.

25-тонный грузоподъемник понравился на одной сельхозвыставке. Попробовали собрать по технологии белорусского предприятия — и получилось.

Кямран Назаров, заместитель директора Гянжанского автомобильного завода:

На данном этапе у нас есть заказ на 20 автомобилей, из которых шесть автомобилей мы собрали. В другом цеху у нас собирается навесное оборудование.

Анна Бунькова и Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.