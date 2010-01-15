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Победителей конкурса «Бренд года-2009» назовут в Минске

15 января 2010 08:03
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Среди них известные белорусские компании и предприятия, которые выпускают продукты питания, бытовую технику, обувь, оказывают печатные, страховые, финансовые услуги и другие.

В состав международного профессионального жюри вошли мэтры маркетингового сообщества СНГ, известные специалисты из Украины, России и Беларуси.

Отметим, конкурс «Бренд года» проводится в Беларуси девятый год, помогает развитию конкурентоспособности и продвижению своих товаров на белорусском и мировом рынках.

С января 2008 форум «Бренд года» включен в Национальную программу развития экспорта. И в наступившем 2010, объявленном в Беларуси годом качества, претендентов на почётное звание может стать гораздо больше.

# Экономика

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