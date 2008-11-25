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По всему миру биржевые индексы резко пошли вверх

25 ноября 2008 14:44
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Это случилось после того, как Барак Обама объявил, что сформирована его экономическая команда. Пост главы Казначейства, один из ключевых в американской администрации, занял бывший руководитель Федерального резервного банка Нью-Йорка Тимоти Гейтнер. Именно от него вся Америка ожидает спасения от финансового кризиса. Главой Национального совета по экономике стал Лоуренс Саммерс. А на пост министра торговли США достался нынешнему губернатору штата Нью-Мексико Биллу Ричардсону.
# Экономика

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