По стране "гуляют" фальшивые банкноты

В Беларуси участились случаи сбыта купюр номиналом 500 тысяч рублей образца 1997 года. Эти банкноты вышли из обращения почти семь лет назад. Мошенники изменяют год выпуска - с 1997-го на 2000-ный. Такие факты зарегистрированы в Могилеве, Витебске, Гомеле и Минске. Например, в торговом центре "Ждановичи" мужчина приобрел за фальшивку два блока сигарет. При этом убедил продавца, что банкнота номиналом в 500 тысяч рублей уже неделю как вошла в оборот. Женщину подкупило то, что на дензнаке были все степени защиты. Купюра еще несколько раз переходила из рук в руки, пока факт подделки не установили сотрудники одного из столичных банков.