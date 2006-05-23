По стандарту Евро-3

Производство бензина стандарта Евро-3 начнется в Беларуси в ближайшие год - два, сообщили в концерне "Белнефтехим". Новый вид топлива будет выпускаться на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе и на ОАО "Нафтан". Для реализации данных проектов будут использованы собственные средства предприятий. Как поясняют специалисты, бензин стандарта Евро-3 будет отличается меньшим содержанием серы и ароматических углеводородов. Мощности отечественных заводов позволят производить более качественный бензин в необходимом для страны объеме.