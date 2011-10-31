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По сравнению с 2010 годом приток иностранных инвестиций в Минск увеличился вдвое

31 октября 2011 18:40
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Заключено более 100 договоров на три миллиарда долларов. Еще полсотни предложений находятся в Мингорисполкоме на рассмотрении.

По поручению мэра столицы в городе проведут инвентаризацию всех свободных площадок, которые можно привлечь для инвестпроектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Крепак, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
У нас сегодня выработана четкая схема по использованию территорий. Председатель дал поручение, чтобы сделали так называемую карту территории в каждом районе, чтобы можно было увидеть не только, где есть пустующие свободные территории, но и площади, которые предприятия должны вовлекать в оборот для инвестиционной деятельности города.

# Экономика

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