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По пути рационального природопользования

10 мая 2006 13:45
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Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом утвердил Национальный план действий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на до 2010 года.Документ принят в целях выполнения единой экологической стратегии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, принятой в 2003 году.  Национальный план включает строительство  и  реконструкцию   45   объектов природоохранного  назначения, а также более  40  мероприятий  по  развитию прогрессивных  технологий рационального природопользования. Также будет совершенствоваться   законодательство Беларуси  в области охраны окружающей среды в соответствии с международными договорами.
# Экономика

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