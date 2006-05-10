По пути рационального природопользования

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом утвердил Национальный план действий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на до 2010 года.Документ принят в целях выполнения единой экологической стратегии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, принятой в 2003 году. Национальный план включает строительство и реконструкцию 45 объектов природоохранного назначения, а также более 40 мероприятий по развитию прогрессивных технологий рационального природопользования. Также будет совершенствоваться законодательство Беларуси в области охраны окружающей среды в соответствии с международными договорами.