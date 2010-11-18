По прогнозам специалистов, Минск может получить кредитный рейтинг «Би плюс»

Крупнейшее мировое рейтинговое агентство «Standart and Poors» готовится присвоить Минску кредитный рейтинг.

Сегодня в мэрии презентовали инвест-возможности города. По прогнозам специалистов, столица может получить рейтинг «Би плюс», что является уровнем всей Беларуси. Данный показатель позволит Минску не только привлечь новых долгосрочных инвесторов, но и разместить на европейском рынке собственные облигации.

Старт может быть дан уже в середине следующего года. Получить же рейтинг планируется до конца 2010-го, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Афанасьев, заместитель начальника управления финансов Мингорисполкома:

Мы рассчитываем, что рейтинг очень близким либо таким же, как у государства. И внешний долг, и активность населения вселяют оптимизм. У нас прошло очень много встреч с потенциальными организаторами наших размещений, с многими банками — естественно, все ждут.