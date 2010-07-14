Нацбанк Беларуси в очередной раз снизил ставку рефинансирования. Один из важнейших показателей, от которых зависит доступность кредитов, теперь закрепился на уровне 11,5%.

Ставка рефинансирования — это один из самых важных индикаторов банковской системы страны. Он демонстрирует доступность кредитных ресурсов. Чем меньше ставка, тем дешевле брать в долг у банков. С начала года этот показатель в Беларуси снижается уже в четвертый раз.

Итого ставка рефинансирования теперь — 11.5% годовых. Минус два процента – если считать с января 2010 года. Редкий случай, когда падение финансового показателя специалисты в один голос называют благом.

Феликс Чернявский, руководитель аналитического центра Ассоциации белорусских банков:

Это создает удобный и важный ориентир для банковского кредитования экономики. И действительно, чем дешевле кредиты, тем экономика более эффективно развивается, возникают возможности для повышения доходов и населения, и предприятий.

Выплаты по кредиту теперь автоматически уменьшатся на полпроцента для тех, у кого банковский займ привязан к ставке рефинансирования. В выигрыше окажутся также те, кто только собирается взять в долг. Ведь банки, чтобы конкурировать, будут вынуждены на эти же полпроцента снизить ставки для новых кредитов.

Андрей Жишкевич, председатель правления коммерческого банка:

Кредитополучатели могут рассчитывать, что депозиты, которые будут привлечены, и в последующем послужат ресурсной базой для выдачи кредитов, станут дешевле, и кредитные ставки пойдут вниз.

По прогнозам, до конца года можно ожидать снижение ставки рефинансирования до 9%. Важно, что на ставках по вкладам это особо не отразится.

При этом стоит отметить, что доходность банковских депозитов не должна снизиться. Дело в том, что размер вознаграждения по вкладам от ставки рефинансирования напрямую не зависит.