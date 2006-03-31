К началу 2007 года Минский автомобильный завод планирует организовать опытное производство автотехники, соответствующей высоким экологическим нормам "Евро-4", по всей номенклатуре автомобилей. Во 2-3 кварталах нынешнего года будут созданы первые опытные образцы таких машин. В 4-м квартале намечено провести ускоренные испытания и сертифицировать их. Уже достигнуты договоренности о поставках на МАЗ дизельных двигателей стандарта "Евро-4" от компаний Daimler Chrysler, MAN. К началу 2007 года МАЗ планирует организовать опытное производство автотехники по нормам "Евро-4" В настоящее время на Минском автозаводе серийно производятся машины не ниже уровня "Евро-2". Наращиваются объемы выпуска автотехники стандарта "Евро-3". За прошлый год изготовлено 2 тыс. таких автомобилей модели "МАЗ-5448" и около 500 штук "МАЗ-544069".