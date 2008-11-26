По мнению экономистов сейчас самое удачное время для того, чтобы занять освободившиеся ниши в экономике

Как неоднократно подчеркивал и Президент Александр Лукашенко Белорусское государство может и должно использовать эту ситуацию, в том числе и для привлечения инвестиций.

Экономическая и политическая стабильность в стране этому только способствует. Интерес к Беларуси иностранных инвесторов показал и прошедший в Лондоне инвестфорум. Однако на практике не всегда бизнес находит понимание на уровне чиновников.

Минский автомобильный завод. Техническое перевооружение –сегодня здесь в приоритетах. Закупили прогрессивные линии, стали больше экономить энергоресурсов и главное – дали тем самым новый знак качества выпускаемой продукции. Правда, перевооружаться МАЗу удаётся пока за счёт господдержки и собственных средств. Иностранный инвестор пока только в поиске, хотя и есть предложения.

Но за цифрами – проблемы реальные. Волокита и нерасторопность, в борьбе с которыми инвестор проигрывает. Велись переговоры с мировыми автогигантами, желающими работать в Беларуси. Инвесторы, к примеру, предлагают работать в кооперации с МАЗом, БелАЗом, но Минпром с ответами тянет. Так случилось и с корейским инвестором, предлагавшим проекты "Интегралу" и "Горизонту".Кстати, инвестфорум в Лондоне тоже вскрыл эти проблемы. Напрямую к руководству Правительства обращались инвесторы, которые месяцами не могут найти понимания в наших ведомствах.

У чиновников то не оказывается участков под строительство, то не хватает законодательной базы. Инвестор готов вложить деньги и даже подождать, но рынок долго ждать не может. В этом году на мониторинге в Минэкономики почти восемьсот проектов. За девять месяцев года освоено чуть менее 70% годового объема средств. К этой теме Правительство, похоже, вернётся ещё не раз.



