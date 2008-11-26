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По мнению экономистов сейчас самое удачное время для того, чтобы занять освободившиеся ниши в экономике

26 ноября 2008 14:58
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Как неоднократно подчеркивал и Президент Александр Лукашенко Белорусское государство может и должно использовать эту ситуацию, в том числе и для привлечения инвестиций.

Экономическая и политическая стабильность в стране этому только способствует. Интерес к Беларуси иностранных инвесторов показал и прошедший в Лондоне инвестфорум. Однако на практике не всегда бизнес находит понимание на уровне чиновников.

Минский автомобильный завод. Техническое перевооружение –сегодня здесь в приоритетах. Закупили  прогрессивные линии,  стали больше экономить энергоресурсов и  главное – дали тем самым новый знак качества выпускаемой продукции. Правда, перевооружаться МАЗу удаётся пока  за счёт господдержки и собственных  средств. Иностранный инвестор  пока только в поиске, хотя  и есть  предложения.

Но за цифрами – проблемы реальные.  Волокита и нерасторопность, в борьбе с которыми инвестор проигрывает. Велись переговоры с мировыми автогигантами, желающими работать в Беларуси. Инвесторы, к примеру, предлагают работать в кооперации с МАЗом, БелАЗом, но Минпром с ответами тянет.  Так случилось и с корейским инвестором, предлагавшим  проекты "Интегралу" и "Горизонту".Кстати, инвестфорум в Лондоне тоже вскрыл эти проблемы. Напрямую к руководству Правительства обращались инвесторы, которые месяцами не могут  найти понимания в наших  ведомствах.

У чиновников то не оказывается участков под строительство, то не хватает законодательной базы.  Инвестор готов вложить деньги и даже подождать, но   рынок  долго ждать не может.  В этом году на мониторинге в  Минэкономики  почти восемьсот проектов. За  девять месяцев года  освоено чуть менее 70% годового объема средств. К этой теме Правительство, похоже, вернётся ещё  не раз. 


 

# Экономика

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