По итогам шести месяцев ВВП Беларуси составил 111%

Александр Лукашенко поручил Правительству выйти на устойчивый рост экспорта. Президент Республики Беларусь принял с докладом заместителя премьер-министра Сергея Румаса. Он сообщил главе государства об экономических итогах полугодия.

Качественные показатели работы народного хозяйства улучшаются. По словам вице-премьера, растет производительность труда и рентабельность продаж. Еще ранее Александр Лукашенко требовал уделить этому особое внимание.

Главный показатель, ВВП, по итогам шести месяцев – 111%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ситуация с поставками наших товаров и услуг за рубеж тоже выравнивается. Впервые Беларусь вышла на «плюс» во внешней торговле.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Есть также положительные тенденции по росту экспорта. Вы знаете, что за пять месяцев темпы роста экспорта выше, чем рост импорта, и сальдо торговли товарами и услугами за пять месяцев составило 116 млн долларов.

Глава государства акцентировал на внимательное изучение этих показателей для того, чтобы Правительство лучше понимало, где те точки, на которые нужно приложить дополнительные усилия, чтобы эти пока маленькие цифры переросли в устойчивую тенденцию.