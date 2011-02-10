По инициативе Комитета госконтроля в Беларуси планируется ревизия надзорных органов

Белорусские предприятия будут проверять только в случае достоверных фактов нарушений. Об этом заявили в Комитете госконтроля на встрече с представителями отечественной бизнес-элиты. Говорили о важном: улучшении бизнес-климата в стране, в частности, эффективности реализации Директивы № 4.

Две большие темы обсуждали в Комитете госконтроля с предпринимателями. Пути наиболее эффективного претворения в жизнь Директивы Президента № 4, а также основные предложения бизнес-сообщества по совершенствованию системы «предприниматель-государство». Форма общения была выбрана как можно более либеральной – в виде круглого стола.

Такие встречи планируют проводить регулярно. Они должны стать хорошей площадкой для диалога с авторитетной бизнес-элитой. Четвертая Директива Президента – это сигнал и чиновникам, и обществу о том, что предпринимательской инициативе будет предоставлено самое обширное поле для активности. Сейчас вопрос в том, как это поле расчистить. Ведь проблем у бизнеса хватает, и усилия в их разрешении должны быть общими.

Обе стороны много говорили о проверках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Нужно продолжать сокращать их число и выводить в по-настоящему деловое русло образца XXI века. Ведь некоторые нормы контролеров основываются на давно устаревших правовых актах.

Александр Калинин, председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей»:

Страшны не сами проверки, а последствия. Когда Министерство по налогам и сборам заявляет, что результативность проверок приближается к 100%, я бы комментировал это по-другому. Что это за законодательство, которое нарушают все?

Некоторые вещи необходимо срочно отменять, и в Директиве № 4 это предусмотрено.

Кстати, положительная динамика уже есть. В прошлом году общее число проверок, по сравнению с 2008, снизилось вдвое. Однако их все равно больше, чем требуется. При этом 80% них – внеочередные.

По инициативе Госконтроля в Беларуси планируется ревизия надзорных органов. Предполагается, что работа этих структур должна сдвинуться в область профилактики нарушений. Хороший пример из опыта стран Азии привел глава КГК. Это так называемое «последнее китайское предупреждение». Сначала контролер лишь указывает владельцу на имеющиеся нарушения. Дается время на их устранение. Если этого не происходит, только тогда принимаются самые жесткие меры. Но это еще предмет дискуссии.

Сейчас отечественные предприятия будут проверять только в случае наличия достоверных фактов нарушений.

Данута Рыжикова, начальник отдела координационной деятельности контролирующих органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Мы приступили к реализации требований главы государства непосредственно после принятия Директивы № 4.

В Комитете уже пересмотрены планы работы, даны соответствующие рекомендации всем государственным органам. Ведется работа по недопущению проведению проверок чаще, чем раз в пять лет – по плановым проверкам.

Сегодня на стол главе Госконтроля лег обширный пакет предложений от бизнесменов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Обе стороны согласились с тем, что надо чаще встречаться. На том и условились.