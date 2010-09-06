Плюшкины поневоле: такой гречневой прыткости от картофельной нации не ждали

На неделе по упоминаемости в СМИ, главным образом, в российских, гречка вполне смогла бы претендовать на звание второго хлеба. Вот только если хлеб круглогодично всему голова, то гречку начали скупать быстро, внезапно и как по щучьему веленью.

Чьё это веление на самом деле, Таисия Тимофеевна Авдеева догадывается. Из России она приехала в Минск к родственникам. Мы с ней познакомились случайно на Комаровском рынке, но своим вопросом о том, как у них с гречкой, врасплох не застали.

Таисия Авдеева:

60 рублей за килограмм! Было 22, стало 60, дорого. Вероятно, люди заработать хотят. Предприниматели, я думаю, цены подняли.

Ответ на вопрос, почему гречка с белорусских прилавков начала исчезать с невиданной скоростью, теперь на рынке один из самых актуальных. Продавцы и сами не знают то ли радоваться, то ли расстраиваться. Надежда Филлипова вот то ли жалуется, то ли хвастается.

Надежда Филлипова:

Три пакета больших — по 12-20 — за день уходят.

А Ольга Шабуневич за слова коллеги ручается. С её прилавка за последние дни тоже 10 огромных упаковок ушли. Хотя ещё пару недель назад одна за 7 дней еле распродавалась.

Эту кашу, говорит, иначе как ажиотаж и не назовёшь. А вот топор оказался российским. По принципу «Есть надо пока есть» российские телевизионщики рубят им каждый день.

Ольга Шабуневич, продавец:

Смотрят телевизор: в России нет, в России подорожала — покупают у нас, хватают по 5 кг. Вы берёте по 5 кг? Вот и я не беру! А они берут, а потом черви заводятся!

К червоточинке в этом деле мы ещё вернёмся. Пока по факту. За последние пару дней мы объехали 15 столичных магазинов и только в двух из них гречка нашлась. Товароведы и сами кажется в шоке – такой гречневой прыткости от картофельной нации не ждали.

Ирина Мерзлова, менеджер коммерческой службы супермаркета:

Я разговаривала с покупателями. Очень многие даже не знают, что гречка сейчас быстро разбирается. Когда узнают, сразу покупают по 5 пачек, хотя она им не нужна! Это сарафанное радио.

Из всего увиденного мы выделили два самых необычных и говорящих факта. Там где ажиотаж есть, гречки нет, там, где нет ажиотажа – спокойно лежит. И разная. Т.е. не только белорусского, но и российского производства.

Людмила Жмако, заместитель директора супермаркета:

У нас гречка белорусского производства «Белбакалея» и российского.

Вот и Ольга Шабуневич показывает – ей гречку из России привезли вчера. Правда, цены на неё стали выше тех, что были ещё пару недель назад.

Здесь бы и поверить в гуманистические братские чувства российских предпринимателей. Которые готовы нам гречку поставлять и поставлять, даже если самим вроде как худо. Вот только телеканалы за границей, которой нет, почему-то каждый день подогревают гречневый интерес рассказами о том, как гречке в их, и почему-то в наших магазинах приказали долго жить. А пока подогревают, кто-то нагревает – руки. И белорусы, которые эту кашу не варили, бегут на рынки, скупая подорожавший продукт упаковками.

- Я слышала на канале РТР, что у нас гречки нету. Есть гречка. Ажиотаж — вот я пришла и купила.

- Была на Малиновке — нигде нет гречки. Я думаю, скупили. Мне кажется, специально так делают.

- Говорили, что есть — прибежали, а её нет. Ждём по новой цене, а будет или нет — не знаю. Это ажиотаж самый настоящий. Люди сами себе создают дефицит.

Эта новая старая история про общее информационное поле или «расхватай-подорожало» порой обрастает длинной бородой. Когда нам всё чаще пытаются доказать, что мяч теперь на нашей стороне. А на нашем поле, на самом деле, — всё спокойно. Интервью в Минсельхозпроде все инсинуации вместе с ассоциациями разложило по полочкам.

Вадим Побединский, заместитель начальника Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

На 3 сентября в республике убрано гречихи 27%, намолочено более 10 тысяч тонн. 01:05 Мы планируем заготовить на КХП более 15 тысяч тонн гречихи – это в два раза больше прошлого года.

Дело в том, что ещё недавно Беларусь вынуждена была импортировать по 20-30 тысяч тонн гречневой крупы каждый год. Завозили её как раз из России и Украины. А потом появилась программа, по которой мы увеличили собственные посевные площади под гречиху. Главная цель – обеспечить свой внутренний рынок и постепенно вовсе уйти от импорта. В этом году впервые получилось получить достойный урожай избалованной культуры. И хотя уберут все поля не раньше конца сентября, уже понятно: белорусы без гречки точно не останутся.

Наталья Вашкелевич, заместитель бригадира 2-го участка СПК «Черлёна»:

В этом году мы посадили 60 гектаров гречки. Примерная урожайность — думаем 15 центнеров с гектара взять.

Франц Жижневский, начальник управления растениеводства Гродненского облсельхозпрода:

Мы планируем до 9 тысяч зерна гречихи получить, госзаказ у нас 2,5 тысячи. У нас только половина районов приступили к уборке гречихи, и мы уже сдали 200 тонн государству.

Вадим Побединский ,заместитель начальника Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

К концу сентября, когда завершится уборка гречихи её доработка и поставка на переработку, мы будем видеть обеспеченность гречневой крупой внутреннего рынка. И тогда можно будет делать вывод о поставках на тот или иной рынок

Разъяснили нам ситуацию и в Министерстве торговли. Хотя и что разъяснять-то особо не понятно. Производством гречки в Беларуси занимаются Гомельский и Гродненский комбинаты хлебопродуктов. Так вот они сколько продукции отгружали – столько же и отгружают. Единственное, что изменилось – необоснованный бешеный спрос.

Любовь Язепчик ,начальник Управления организации потребительского рынка продовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь:

Заявки выполняются. За три дня Гомельским комбинатом отпущено 30 тонн – это нормальная отгрузка. Конечно, немного больше, чем в обычные дни. Остатки там тоже 665 тонн. Это почти месячный запас. С учётом того, что начинается переработка нового урожая, ситуация будет нормальной.

Чем выше спрос, тем больше стоит предложение. Такое, мы помним, бывало уже не раз. Как-то зимой нам навязали дефолт, потом пандемию гриппа. В итоге, бытовой техники закупили на три жизни вперёд, марлевых повязок хватило бы на парашют, а оксолиновой мази на ежедневное использование вместо крема для тела. Что будут делать с крупой — пока, конечно, вопрос. Но все эти ажиотажные истории всегда заканчивались одинаково плачевно – попыткой вернуть потраченные на лишнее наличные.

В Минторге уверяют в понятном: как только сметание с полок закончится, цены на гречку упадут. А самого продукта, как и сейчас, будет вдоволь. На складе той же «Белбакалеи» гречки достаточно. И если её нет в магазинах, то только потому, что покупать вдруг начали столько, что товароведы не поверили ни своим глазам, ни изменчивым покупательским рукам.

- Ажиотаж был на подсолнечное масло. Хватали ящиками а потом оказалось, что оно не подорожало, а подешевело. За границей сказали, что всё подорожало, что всё повыгорало — вот, наверное, и решили наши. В основном, контингент пожилой. Я думаю, ничего страшного не произойдёт.

Единственное страшное, что реально может произойти – так это та самая червоточинка.

Дмитрий Виноградов, заместитель начальника службы санитарии продовольственного рынка:

Гречку нужно покупать свежую, и если её долго хранить, заводятся жучки. Соответственно, это всё негативно влияет на здоровье.

Гречка — культура капризная, хранится года полтора, и то при особой влажности. А потому складировать её у себя дома – себе же дороже. Во всех смыслах.

Ольга Шабуневич, продавец:

Потом придут ко мне и скажут, что мы продали плохую гречку — с червяками, просроченную. Вот это самое главное. Мы потом виноваты, что жучки заводятся! И обратно принимать не буду — не надо брать по пять килограмм!

Наталья Копотева, Анастасия Корниенко и Сергей Капустин на неделе о Плюшкиных поневоле.