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Площадку для строительства АЭС утвердят после прохождения экоэкспертизы отчета о воздействии на окружающую среду

25 февраля 2010 08:47
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Документ сейчас на рассмотрении в Министерстве природы. Кроме того, по запросу Литовской стороны нюансы белорусского мирного атома обсудят и в Вильнюсе.

Ведь международные стандарты строительства и эксплуатации будущей станции в первую очередь касаются безопасности. Как Беларуси, так и сопредельных государств. Поэтому в проекте АЭС предусмотрели и технологические решения нового поколения.

Яков Кенигсберг, председатель национальной комиссии Беларуси по радиационной защите при Совете Министров Республики Беларусь:
– За всю историю били две аварии на АЭС. В США и в Чернобыле, когда все вышло в окружающую среду в силу ряда причин, в том числе и технических. После этого, программы безопасности были пересмотрены, в том числе за счет и конструкционных особенностей: дублирование систем и так далее. В том числе, будет и ловушка для расплава. Если не дай бог произойдет по независимым причинам расплавление топлива, чтобы оно никуда дальше не пошло, как это случилось на Чернобыльской станции.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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