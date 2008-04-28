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Площадку для первой белорусской АЭС выберут уже до конца нынешнего года

28 апреля 2008 07:53
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Пока в качестве перспективных специалисты рассматривают четыре полигона. По мнению экспертов, ни один из них не имеет запрещающих факторов для строительства, однако окончательное заключение будет сделано лишь после детального изучения. К строительным работам на будущей площадке для АЭС приступят в начале будущего года. При возведении станции применят лишь проверенные технологии.

Уже в начале мая в Минск прибудут специалисты МАГАТЭ. Это эксперты из Пакистана, Германии и Италии. Вместе с белорусскими коллегами они обсудят вопросы по выбору площадки для будущей АЭС, а также проанализируют уже полученные результаты исследований.
# Экономика

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