Прямой эфир

Плату за коммунальные услуги в элитных частных жилых домах с 1 июня будут начислять по-новому

01 июня 2010 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В столице уже составлен предварительный список таких коттеджей. В нем – более двух тысяч двухсот адресов. О нововведении владельцев уведомят Администрации районов.Напомним, что к усадьбам повышенной комфортности относятся строения с общей площадью жилых помещений более 200 квадратных метров со всеми удобствами. По оценкам экспертов, оплата по себестоимости коммунальных услуг позволит сэкономить около 10 миллиардов бюджетных рублей.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
31 мая 2010 18:34

Брестские стоматологи могут продавать алкоголь и сигареты

31 мая 2010 18:13

Беларусь – главный противник импорта Российской Федерации, по мнению Минэкономразвития РФ

31 мая 2010 18:08

В белорусское правительство до сих пор не поступили документы, подписанные по итогам встречи премьер-министров Казахстана и России в Санкт-Петербурге