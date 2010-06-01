Плату за коммунальные услуги в элитных частных жилых домах с 1 июня будут начислять по-новому

В столице уже составлен предварительный список таких коттеджей. В нем – более двух тысяч двухсот адресов. О нововведении владельцев уведомят Администрации районов.Напомним, что к усадьбам повышенной комфортности относятся строения с общей площадью жилых помещений более 200 квадратных метров со всеми удобствами. По оценкам экспертов, оплата по себестоимости коммунальных услуг позволит сэкономить около 10 миллиардов бюджетных рублей.