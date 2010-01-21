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Планы проверок Комитета госконтроля вызвали большой интерес у бизнесменов

21 января 2010 15:53
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Информацию о планах проверок в первом полугодии за месяц с официального интернет-сайта ведомства скачали порядка 60 тысяч пользователей, а ознакомились – более 80 тысяч.

Как доложил сегодня главе государства руководитель контрольного ведомства Зенон Ломать, проверок в текущем году будет проведено в полтора раза меньше, чем в прошлом – около 37 тысяч. Однако их сокращение не означает послабление качества контроля.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
— Каждый субъект хозяйствования должен работать в рамках правового поля. Если кто-то нарушает требования и подходы, мы будем применять самые жесткие меры. Не много, не мало – но более 230 млрд рублей в прошлом году непосредственно поступило на счета. Некоторые субъекты, получая бюджетную поддержку, используют их крайне нерационально и даже противозаконно. Особое внимание Комитет государственного контроля будет обращать на использование государственных средств и государственного имущества на снижение складских запасов и импортозамещение. Глава государства поставил перед нами определенные задачи, и мы обеспечим их выполнение.

Впервые в зону особого  внимания  комитета  Госконтроля попала сфера судебно-медицинской экспертизы. Предварительные проверки подтвердили наличие в этой структуре негативных фактов. И уже в ближайшее время ревизоры навестят не только центральные службы, но и оценят работу судмедэкспертов в регионах.

# Экономика

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