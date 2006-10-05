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Плановая реконструкция автодороги Минск-Витебск завершена

05 октября 2006 13:20
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Обновлен участок магистрали от 105-го по 126-ой километры, проходящей по территории Витебской области. Сняты все ограничения движения, которые были введены на время ее ремонта.Теперь эта трасса станет значительно безопаснее. В целом за нынешний год дорожники республики планируют ввести в эксплуатацию 60 километров дорог и капитально отремонтировать 395 километров, а также реконструировать участки трасс от белорусской столицы до Нарочи, Могилева, продолжить строительство обходов ряда городов.
# Экономика

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