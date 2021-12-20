«Планируем добыть около 11 млн тонн торфа». Новый завод открыли под Минском

Новости Беларуси. Использование торфа в энергосистеме Беларуси позволяет ежегодно замещать почти полмиллиарда кубометров природного газа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Об этом заявили на открытии торфобрикетного завода «Сергеевичское», который находится в поселке Правдинский Пуховичского района.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Всего отраслевой программой предусматривается добыча порядка 11 миллионов тонн торфа, производства порядка 6,5 миллиона тонн различной продукции — как топливная, так и не топливная. Это свой определенный вклад в укрепление и энергетической безопасности нашей страны. Это вовлечение местных видов топлива в производство тепловой электрической энергии.