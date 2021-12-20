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«Планируем добыть около 11 млн тонн торфа». Новый завод открыли под Минском

20 декабря 2021 17:10
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Новости Беларуси. Использование торфа в энергосистеме Беларуси позволяет ежегодно замещать почти полмиллиарда кубометров природного газа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Планируем добыть около 11 млн тонн торфа». Новый завод открыли под Минском-1

Об этом заявили на открытии торфобрикетного завода «Сергеевичское», который находится в поселке Правдинский Пуховичского района.  

«Планируем добыть около 11 млн тонн торфа». Новый завод открыли под Минском-4

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:  
Всего отраслевой программой предусматривается добыча порядка 11 миллионов тонн торфа, производства порядка 6,5 миллиона тонн различной продукции — как топливная, так и не топливная. Это свой определенный вклад в укрепление и энергетической безопасности нашей страны. Это вовлечение местных видов топлива в производство тепловой электрической энергии.  

Турчин на открытии торфобрикетного завода: наши ресурсы неимпортируемые, продукцию успешно продаем – читайте здесь.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Виктор Каранкевич # Александр Турчин # Фотофакт

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