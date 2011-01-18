План конкретных мероприятий по реализации Директивы № 4 будет внесен в Правительство до конца месяца

Снижение налоговой нагрузки, свобода ценообразования и рынка труда, развитие частной собственности – этих изменений ждали тысячи бизнесменов.

Теоретическая схема начинает обрастать реальным инструментарием. Уже в феврале правительство сможет утвердить конкретные мероприятия, и директива № 4 начнет приносить реальные дивиденды. Например, предприниматель Александр Мурашко видит для себя плюсы в сокращении налоговой нагрузки и свободном ценообразовании.

Александр Мурашко, предприниматель:

Наконец-то нас по-настоящему заметили и по-настоящему послушали. Мы ведь белорусы – трудовые люди. И хочется на этой земле работать, применять свою силу, знания.

Лишней свободы для рынка традиционно не бывает. И сегодня эксперты уверены: конкуренция будет контролировать и инфляцию.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Всплеска цен не произойдет. Будут достаточно активно включены механизмы антимонопольного регулирования, которые не позволят раскручивать ни механизм цен, ни доминировать на рынке.

Вы конкурируете на одном рынке и видите, что ваши коллеги «поигрывают», значит, вы можете на них подать в суд по системе антимонопольного законодательства, и уже судебная система будет разбираться, как вы конкурируете.

А это уже совсем другая история. Вячеслав Сечко – основатель предприятия-рекордсмена. За год его пилорама увеличила производство продукции на 600%. 400 кубометров в месяц – это отнюдь не предел. Директива № 4 позволит бизнесмену выкупить помещение и привлечь дешевый кредит.

Вячеслав Сечко, владелец деревообрабатывающего предприятия:

Дадут кредиты доступнее. Расширяться думаем, строить здесь еще один цех.

И это только начало вовлечения частников в большую экономику.

Не за горами у частного бизнеса и полноправное участие в государственных закупках. Причем, не только в белорусских, но и в рамках таможенного союза.

В настоящее время обкатывается технология электронных аукционов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И, согласно положениям четвертой Директивы, это будет серьезный шаг к частно-государственному партнерству

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Мы должны подготовить и обменяться, чтобы у нас были единые электронные ключи с Российской Федерацией. И мы будем предоставлять по договору, соглашению, национальный режим. Мы и Российская Федерация нам двоим с первого июля 2012 года. Казахстан обязуется это дело ввести с первого января 2014 года.

Равноправное партнерство государства и бизнеса – действительно, реальность. Теперь дело за созданием нормативно-правовой базы. И первых шагов в этом направлении осталось ждать уже менее месяца.