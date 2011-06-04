План действий по обеспечению сбалансированного развития экономики Беларуси в условиях изменения официального курса белорусского рубля

Правительство Беларуси подготовило меры по стабилизации валютного рынка. Эта ситуация должна разрешится в течение двух недель. Конкретные шаги уже прописаны и согласованы с Антикризисным фондом ЕврАзЭС.

Накануне вечером правительство опубликовало на официальном сайте план действий по обеспечению сбалансированного развития экономики в условиях изменения официального курса белорусского рубля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Всего в документе 35 пунктов. Они охватывают все сферы белорусской экономики.

Так, в разделе о мерах по соцзащите населения, предусмотрены, в частности, перерасчеты трудовых пенсий, индексация зарплаты бюджетников, пособий и стипендий на протяжении года, а также увеличение расходов местных бюджетов для выплаты адресной соцпомощи и компенсация расходов на оздоровление детей в лагерях. План также включает меры по реализации финансовой политики и защите внутреннего потребительского рынка.



Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Конечно, в данном документе есть пункты и по уменьшению бюджетных затрат, в том числе, госпрограмм, конкретные меры по поддержке малоимущих слоев населения. В принципе, конкретные меры, которые касаются поддержки малоимущих, прописаны достаточно корректно.

http://www.government.by/upload/docs/file56c74fef057aea7e.pdf

http://www.government.by/upload/docs/fileae9cecd7b4edfec7.pdf