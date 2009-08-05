Пивовары убирают с полей экспериментальный урожай

Для реализации задуманного хлеборобам безвозмездно передали семена ячменя немецкой селекции под названием «Филадельфия». Пока пивовары ждали результатов, аграрии, понимая свою выгоду, принялись за работу. Ведь они получили фактически беспроцентный кредит в виде семян.
– Пивоваренный ячмень по цене превосходит продовольственную пшеницу. Но выращивать его очень выгодно хозяйствам. Но его, сами понимаете, более трудно подготовить и сдать, – сказал заместитель директора сельхозпредприятия «Агрокомбинат Холмеч» Василий ЮШКЕВИЧ.
Во время уборочной стало ясно, труды не прошли напрасно. Средняя урожайность экспериментального ячменя 70 центнеров с гектара. А все показатели в норме. Ячмень столь высокого качества в Беларуси вырастили впервые.
– Этот сорт изначально показал свои хорошие пивоваренные свойства. И в настоящее время мы ожидаем подтверждения этого. При заготовке ячмень идёт с содержанием белка 11-11,5% и крупностью более 90, что очень важно для производства качественного солода, – рассказала журналистам СТВ инженер-химик пивзавода Галина ЯСЕНОВЕЦ.
В этом году в Гомельской области планируют закупить 6 тысяч тонн ячменя – это годовой запас сырья для региона. Правда, первое пиво из него сварят только зимой. Но уже сейчас высокое качество пенного напитка пивовары готовы гарантировать.