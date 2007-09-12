Пиво варить будем без иностранцев

Сельхозорганизации Гомельской области на 100 тонн перевыполнили госзаказ по пивоваренному ячменю. Тем самым на 100% обеспечили отечественным сырьем местных пивоваров.

Наибольший вклад внесли хозяйства Речицкого, Рогачевского, Лоевского, Ветковского районов. Ни мороз, ни засуха не помешали аграриям Гомельщины выполнить госзаказ по производству пивоваренного ячменя. Уборка завершена в сроки, зерно доставлено переработчику.

Из 12 тысяч тонн зерна может быть произведено 50 миллионов литров пива. Более половины заготовленного пивоваренного ячменя, как показывают лабораторные исследования, соответствует первому классу. Соответственно и пиво из такого сырья получается незаурядное. Весь объем заготовленного гомельскими сельхозпроизводителями зерна будет переработан в ОАО "Речицапиво". Это предприятие работает исключительно на отечественном ячмене уже 3 года и постоянно наращивает объем производства. Так что знатоки ячменного напитка без любимого продукта не останутся.