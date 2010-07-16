Пиар-холдинг «Хантсуорт» представил свои коммерческие предложения в Правительстве Беларуси

Руководитель холдинга Лорд Чадллингтон уверен: о нашей стране и её возможностях нужно больше рассказывать по всему миру. На образ Беларуси должна работать логистика: выгодное географическое положение, развитая транспортная и дорожная инфраструктура и сеть телекоммуникаций.

Компания «Хантсуорт» также заинтересовалась предприятиями, которые будут приватизированы.

Питер Чадллингтон, руководитель холдинга «Хантсуорт» (Великобритания):

Моя компания чрезвычайно заинтересована в выходе на белорусский рынок. Именно поэтому мы открыли представительство одной из наших дочерних компаний — Грейлинг — в Республике Беларусь. И мы продолжим инвестировать в Республику Беларусь, чтобы оказать помощь в кампании по привлечению инвестиций. Многие компании в Восточной и Западной Европе были приватизированы с нашей поддержкой. Поэтому мы можем привнести свои навыки и помочь провести приватизационную кампанию ещё более эффективно.