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Пиар-холдинг «Хантсуорт» представил свои коммерческие предложения в Правительстве Беларуси

16 июля 2010 14:20
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Руководитель холдинга Лорд Чадллингтон уверен: о нашей стране и её возможностях нужно больше рассказывать по всему миру. На образ Беларуси должна работать логистика: выгодное географическое положение, развитая транспортная и дорожная инфраструктура и сеть телекоммуникаций.

Компания «Хантсуорт» также заинтересовалась предприятиями, которые будут приватизированы.

Питер Чадллингтон, руководитель холдинга «Хантсуорт» (Великобритания):
 Моя компания чрезвычайно заинтересована в выходе на белорусский рынок. Именно поэтому мы открыли представительство одной из наших дочерних компаний — Грейлинг — в Республике Беларусь. И мы продолжим инвестировать в Республику Беларусь, чтобы оказать помощь в кампании по привлечению инвестиций.  Многие компании в Восточной и Западной Европе были приватизированы с нашей поддержкой. Поэтому мы можем привнести свои навыки и помочь провести приватизационную кампанию ещё более эффективно.

# Экономика

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