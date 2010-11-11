Петр Прокопович: С начала года кредитование реального сектора экономики увеличилось более чем на 30%

Платежная система Беларуси работает стабильно. Об этом президенту сегодня доложил председатель правления Национального банка.

Колебания курса национальной валюты находятся в пределах запланированного «коридора», а стоимость белорусского рубля по отношению к корзине валют менялась в этом году не более чем на 4%.

Петр Прокопович представил Главе государства плановый отчет о работе банковской системы страны за прошедшие десять месяцев. Основой для поддержания устойчивого курса национальной валюты являются золотовалютные резервы. Они с начала года увеличились на почти 400 миллионов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Главе государства было доложено, что все основные показатели денежно-кредитной политики как за 10 месяцев, так и в целом по году выполняются и будут выполняться и дальше. Достаточно сказать, что с начала года кредитование реального сектора экономики увеличилось более чем на 20 триллионов рублей (или на 30%).

Все потребности и населения, и реального сектора экономики в кредитах полностью выполняются. Полностью выполняется программа по снижению процентных ставок. Уже 6 раз мы снижали ставку рефинансирования. В этом году решались вопросы удешевления кредитов — и для населения, и для предприятий.