Петр Прокопович представил Президенту отчет о выполнении основных показателей кредитно-денежной политики за полгода

Председатель правления Нацбанка отметил, что стабильное и поступательное развитие белорусской банковской системы сопровождается ростом собственного капитала банков.

Золотовалютный резерв страны с начала года увеличился на 200 миллионов долларов. Согласно поручениям Президента, особое внимание Нацбанк уделил показателям, от которые напрямую зависит выполнение прогноза социально-экономического развития Беларуси.

Один из главных — курсовая политика. Несмотря на расширение коридора колебаний курса белорусского рубля к корзине иностранных валют, до настоящего времени все остается в прежних рамках: плюс-минус пять процентов. И в ближайшее время выходить за этот предел нет необходимости.