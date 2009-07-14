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Петр Прокопович представил Президенту отчет о выполнении основных показателей кредитно-денежной политики за полгода

14 июля 2009 10:38
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Председатель правления Нацбанка отметил, что стабильное и поступательное развитие белорусской банковской системы сопровождается ростом собственного капитала банков.

Золотовалютный резерв страны с начала года увеличился на 200 миллионов долларов. Согласно поручениям Президента, особое внимание Нацбанк уделил показателям, от которые напрямую зависит выполнение прогноза социально-экономического развития Беларуси.

Один из главных — курсовая политика. Несмотря на расширение коридора колебаний курса белорусского рубля к корзине иностранных валют, до настоящего времени все остается в прежних рамках: плюс-минус пять процентов. И в ближайшее время выходить за этот предел нет необходимости.

# Экономика # Петр Прокопович

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